Peña cuyana en plaza Independencia para celebrar el Día del Padre Sanmartiniano

Habrá música, danzas, artesanías y comidas típicas. El broche de oro de la jornada estará a cargo de Los Chimeno.

Este domingo 24 de agosto, la plaza Independencia será escenario de una gran celebración popular en honor al Padre de la Patria, en el marco del Mes Sanmartiniano que organiza la Ciudad de Mendoza. La jornada se extenderá de 12 a 18 horas y ofrecerá música en vivo, danzas, artesanías y comidas regionales, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca cerrar la agenda cultural dedicada a José de San Martín con una fiesta de identidad cuyana que convoca a mendocinos y turistas a compartir un encuentro familiar en el corazón de la capital.

los chimeno Los Chimeno forman parte de la grilla de la peña que se realizará el domingo en plaza Indepencia. @loschimeno Música y danza para homenajear al Libertador El repertorio artístico contará con la presencia de figuras destacadas del folclore mendocino. El cierre estará a cargo de Los Chimeno, referentes indiscutidos de la música cuyana, que ofrecerán un espectáculo pensado para encender el espíritu tradicionalista y alentar al público a cantar y bailar.

La programación incluirá también a Profecía Folk, Lucía Ocampo, Juan Matías Arnulphi y la Orquesta de la Municipalidad de Mendoza, junto con los ballets municipales, que pondrán en escena coreografías típicas de la región.