Ovnis, gnomos y secretos playeros: Miramar ya tiene su propio "Expediente X"

Un documental indaga en décadas de avistamientos y mitos en la costa bonaerense, donde los relatos van de platillos submarinos a bosques con energías misteriosas.

Bajo la apariencia tranquila de playas extensas y bosques sombreados, Miramar guarda relatos que parecen salidos de una serie de ciencia ficción. El documental “Extraterrestres en Miramar: el secreto más oscuro de la costa Argentina”, dirigido por Sebastián Pelegrinelli, fue estrenado recientemente en YouTube y promete darle un nuevo giro a la historia local.

El documental se puede ver por Youtube.

¿Qué pasa en Miramar? La producción se adentra en testimonios y registros que señalan a Miramar como un punto caliente de fenómenos inexplicables. Según el documental, la ubicación estratégica de la ciudad sobre el Atlántico y la energía de sus minerales podrían ser factores que favorecen la aparición de sucesos anómalos.

Entre los episodios destacados aparece el avistamiento de 1975, conocido como “la danza de los siete platillos voladores”, cuando una familia aseguró ver un objeto del tamaño de un autobús surgiendo del arroyo El Durazno. Tres años más tarde, en 1978, dos hermanos relataron haber observado un disco colosal -comparable a un petrolero-, que se sumergió en el mar, reforzando la teoría de bases extraterrestres submarinas.

El filme también examina el Vivero y el Bosque Energético, escenarios de fenómenos curiosos: desde árboles con magnetismo y luces extrañas captadas en fotografías hasta supuestos encuentros con gnomos y ovnis. Incluso se menciona la versión de que un equipo de la NASA habría visitado la Gruta de Lourdes en el Vivero.