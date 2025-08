Un mendocino viajó a Salta para buscar ovnis y los descubrió más tarde en sus fotos

Gustavo Yañez no fue a Cachi por casualidad. Este periodista mendocino viajó el pasado fin de semana al pequeño pueblo de Salta con la intención concreta de ver ovnis, un fenómeno que lo apasiona desde hace años. Pero la experiencia no se dio de la manera que esperaba: no vio nada a simple vista, sin embargo, el misterio apareció después.