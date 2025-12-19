Nuevo look: Hailey Bieber volvió al bob y marcó el rumbo beauty del 2026

El nuevo look de Hailey Bieber tiene un minimalismo noventoso y una elegancia súper práctica. ¡Mirá!

Por qué el nuevo bob de Hailey Bieber es el más pedido del momento.

Hailey Bieber dejó atrás su melena larga y apostó por un bob clásico, a la altura de la clavícula, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales como uno de los cortes favoritos del cierre de 2025. Sin embargo, esto no fue un movimiento impulsivo, sino una decisión alineada con una estética que ella venía construyendo desde hace tiempo.

El nuevo corte presentó una caída natural, con puntas suaves y un acabado menos rígido que versiones anteriores. Esa soltura le permitió conservar movimiento y resaltar la textura natural del cabello, un valor cada vez más buscado. El bob no apareció como una imposición estética, sino más bien como una solución elegante y funcional para el día a día.

Al adoptar este corte, Hailey se alineó de manera orgánica con el llamado look clean girl, una corriente que prioriza piel luminosa, maquillaje sobrio y una imagen cuidada y natural, replicada tanto en alfombras rojas como en campañas de moda.

A diferencia del micro-bob que había llevado años atrás, aquel que rozaba la barbilla y marcaba los rasgos con mayor severidad, esta versión se mostró mucho más relajada.