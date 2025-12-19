Presenta:

Bodegas de Argentina celebró su cóctel de fin de año: todas las fotos y Sociales

El encuentro realizado en Bodega Trapiche reunió al gobernador de la provincia de Mendoza, autoridades del sector y referentes del ámbito público y privado.

Federico Lancia

Federico Lancia

Valeria Strozzi, Lucas Perez Averastegui, Alfredo Cornejo, Walter Bressia, Marcelo Belmonte y Rodolfo Vargas Arizu.&nbsp;

En el marco del cierre de un año de intensa actividad institucional, Bodegas de Argentina realizó su tradicional cóctel de fin de año, un encuentro que convocó a destacadas figuras del ámbito público y privado, con especial protagonismo de la industria vitivinícola.

El evento contó con la participación del gobernador de la provincia de Mendoza, Lic Alfredo Cornejo junto a autoridades de la viticultura argentina, representantes de bodegas, organismos públicos, dirigentes sectoriales y referentes del ecosistema productivo nacional. La velada se desarrolló en un clima de diálogo y camaradería, reafirmando el rol estratégico del sector vitivinícola como uno de los principales motores económicos, productivos y exportadores del país.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 18.03.24788
Walter Bressia, Presidente de Bodegas de Argentina y el Gobernandor de la provincia de Mendoza Lic. Alfredo Cornejo, en pleno diálogo.

Durante el encuentro se puso en valor la importancia de generar espacios de articulación entre el sector público y privado, así como de fortalecer una agenda común orientada al desarrollo sostenible, la competitividad y la proyección internacional del vino argentino.

Bodegas de Argentina con impulso

En su rol de anfitriones, autoridades de Bodega Trapiche destacaron el valor de este tipo de encuentros para el sector. “Este cóctel de fin de año es una oportunidad para celebrar el trabajo conjunto, fortalecer vínculos y seguir construyendo una visión compartida que potencie a la vitivinicultura argentina en el mundo”, señalaron.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.2811
El encuentro fue realizado en los jardines del restaurante Estación 83, en Bodega Trapiche.

El cóctel fue además una oportunidad para repasar los principales hitos del año de Bodegas de Argentina, entidad que representa y nuclea a las bodegas de todo el país, y que trabaja activamente en la defensa de los intereses del sector, la promoción del vino argentino y el impulso de políticas que favorezcan el crecimiento de la actividad.

Con este encuentro de cierre de año, Bodegas de Argentina reafirma su compromiso de seguir promoviendo el diálogo institucional y el trabajo conjunto, con la mirada puesta en los desafíos y oportunidades del próximo año para la vitivinicultura argentina.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.29655
Walter Bressia (Presidente de Bodegas de Argentina), Magdalena Pesce (Ceo de Wines of Argentina) y Milton Kuret (Gerente de Bodegas de Argentina).

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.29121
Juan Fernando Cepparo, Luis Steindl y Rafael Miranda.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 18.03.2356
Magalí Cobarrubia (Hospitality Manager Pascual Toso), Marcelo Costa (Vino al Cine) y Flor Ferrer (Run for Wine).

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.27111
Del Grupo Peñaflor: Edgardo Diaco (Director Industrial), Valeria Strozzi (Relaciones Institucionales), Marcelo Belmonte (Director de Viticultura y Enología) y Lucas Perez Averastegui (Gerente General).

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.2977
Jorge Sappaj, Cristian García y Cristian Nuñez.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.2956
Silvana Nieto y Jimena Silvestri.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.2878
Alejandro Martin (Gobierno de San Juan) y Valeria Strozzi (Grupo Peñaflor).

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.2866
Marcelo Belmonte, Lucas Perez Averastegui y Carlos Tizio.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.2912
Jorge Sappaj, Gustavo Flores Bazán y Oscar Pinco.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.29
Estación 83 fue el lugar elegido por Bodega Trapiche para celebrar el encuentro.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.2965
Clara Portabella, Careli Bermejo, Alejandra Fonzalida y Laura Romano.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.29222
Guillermo Barletta, Laura Arcienega y Julio Chretien.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.2921
Lila Levinson y Majo Peréz Comalini.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.2812
Bodegas de Argentina y Grupo Peñaflor.

