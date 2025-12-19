Bodegas de Argentina celebró su cóctel de fin de año: todas las fotos y Sociales

El encuentro realizado en Bodega Trapiche reunió al gobernador de la provincia de Mendoza, autoridades del sector y referentes del ámbito público y privado.

En el marco del cierre de un año de intensa actividad institucional, Bodegas de Argentina realizó su tradicional cóctel de fin de año, un encuentro que convocó a destacadas figuras del ámbito público y privado, con especial protagonismo de la industria vitivinícola.

El evento contó con la participación del gobernador de la provincia de Mendoza, Lic Alfredo Cornejo junto a autoridades de la viticultura argentina, representantes de bodegas, organismos públicos, dirigentes sectoriales y referentes del ecosistema productivo nacional. La velada se desarrolló en un clima de diálogo y camaradería, reafirmando el rol estratégico del sector vitivinícola como uno de los principales motores económicos, productivos y exportadores del país.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 18.03.24788 Walter Bressia, Presidente de Bodegas de Argentina y el Gobernandor de la provincia de Mendoza Lic. Alfredo Cornejo, en pleno diálogo. Durante el encuentro se puso en valor la importancia de generar espacios de articulación entre el sector público y privado, así como de fortalecer una agenda común orientada al desarrollo sostenible, la competitividad y la proyección internacional del vino argentino.

Bodegas de Argentina con impulso En su rol de anfitriones, autoridades de Bodega Trapiche destacaron el valor de este tipo de encuentros para el sector. “Este cóctel de fin de año es una oportunidad para celebrar el trabajo conjunto, fortalecer vínculos y seguir construyendo una visión compartida que potencie a la vitivinicultura argentina en el mundo”, señalaron.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 17.59.2811 El encuentro fue realizado en los jardines del restaurante Estación 83, en Bodega Trapiche. El cóctel fue además una oportunidad para repasar los principales hitos del año de Bodegas de Argentina, entidad que representa y nuclea a las bodegas de todo el país, y que trabaja activamente en la defensa de los intereses del sector, la promoción del vino argentino y el impulso de políticas que favorezcan el crecimiento de la actividad.