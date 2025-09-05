Mousse de chocolate con aceite de oliva y sal: receta paso a paso del postre más chic
Aprendé cómo hacer mousse de chocolate con aceite de oliva en una receta paso a paso súper fácil. ¡Probalo!
Cuando se habla de postres de chocolate, la mousse suele ser un clásico. En esta receta, en lugar de la típica crema, se incorpora aceite de oliva extra virgen para darle una untuosidad distinta y un aroma frutado que potencia el sabor del cacao. El final se corona con escamas de sal marina, que equilibran lo dulce. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 4 porciones):
-
150 g de chocolate amargo (70% cacao mínimo)
60 ml de aceite de oliva extra virgen (de sabor suave)
3 huevos (separadas claras y yemas)
40 g de azúcar
1 pizca de sal
Escamas de sal marina para terminar
Te Podría Interesar
Paso a paso de la receta:
-
Derretir el chocolate: hacerlo a baño maría o en microondas en tandas cortas. Dejar que baje apenas la temperatura.
Incorporar el aceite: añadir el aceite de oliva en forma de hilo sobre el chocolate, mezclando suave hasta emulsionar.
Batir las yemas: agregar la mitad del azúcar y batir hasta que estén cremosas. Mezclar con el chocolate ya templado.
Montar las claras: batirlas con una pizca de sal y el resto del azúcar hasta lograr un merengue suave.
Integrar: sumar las claras montadas al chocolate en tres tandas, con movimientos envolventes.
Reposar: llevar a la heladera al menos 3 horas.
Final: servir en copas pequeñas, decorar con escamas de sal y, si se desea, un chorrito extra de aceite de oliva para resaltar el brillo. ¡Y listo!