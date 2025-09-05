Mousse de chocolate con aceite de oliva y sal: receta paso a paso del postre más chic

Cuando se habla de postres de chocolate, la mousse suele ser un clásico. En esta receta, en lugar de la típica crema, se incorpora aceite de oliva extra virgen para darle una untuosidad distinta y un aroma frutado que potencia el sabor del cacao. El final se corona con escamas de sal marina, que equilibran lo dulce. Así que... ¡manos a la obra!