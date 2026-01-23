Menos alcohol y más conexión: la sobriedad empieza a redefinir la noche

La llamada sobriedad consciente (mindful drinking), a través de los bares sobrios y clubes sociales NO PUBLICAR La noche sin alcohol avanza como alternativa a la diversión nocturna en ciudades como Nueva York, Londres, Estocolmo y Ámsterdam, que impulsan nuevas formas de socializar. La bebida estrella es el mocktail. En Argentina la tendencia existe, pero no logra avanzar.

Los bares sobrios y clubes sin alcohol son espacios que marcan tendencia global en coctelería sin alcohol , fiestas conscientes y nuevas formas de socializar sin resaca. Créditos: Pexels.

Los mocktails son cócteles sin alcohol que ofrecen la misma experiencia estética y sensorial que un trago tradicional, pero sin graduación alcohólica. Se elaboran con ingredientes naturales, botánicos y técnicas de mixología, y forman parte de una tendencia global ligada al bienestar, el consumo consciente y la nueva noche sin alcohol. Hoy representan una forma moderna e inclusiva de socializar.

Izquierda: coctel de espinaca con jengibre. Alta en hierro, con magnesio y vitaminas C. Es un potente antioxidante. Y a la derecha un coctel sin alcohol hecho para consumir en cualquier momento del día, inclusive en el trabajo. Foto: Instagram de Redemption bar, de Londres.

Izquierda: Oblivium, una mezcla de especias, aromas de palo santo (madera) y mango. Y a la derecha un trago hecho con cítricos y aromas de cedro. Foto: Instagram de Drink Kong (Roma, Italia).

Bienestar, comunidad y diversión: claves para elegir la sobriedad

Detrás de esta tendencia aparecen motivos claros: mayor conciencia sobre los efectos del alcohol, preocupación por la ansiedad y el bienestar emocional, y una mirada más racional sobre el gasto económico. También influye el crecimiento del mercado zero proof, con cervezas y cócteles sin alcohol cada vez más elaborados.

Estos espacios apuntan a conexiones más profundas y conscientes, donde el alcohol deja de ser el “lubricante social”. Hasta el momento la propuesta seduce a profesionales y creativos que buscan encuentros de calidad, con el foco en la conversación y la cultura.L

Algunos lugares donde han hecho historia y avanzan los bares y clubes sin alcohol son en Nueva York con The Maze (un lugar que combina gastronomía, café de especialidad, eventos culturales y networking), Y dentro de los mejores bares sobrios que elaboran mocktail se destacan Jigger & Pony y Atlas (Singapur), Drink Kong (Roma, Italia), Hekate Café & Elixir Lounge (Nueva York), Sans Bar (Austin, Texas, EEUU), Redemption Bar (Londres, Reino Unido) y Tørstigbar (Brighton, Reino Unido), entre varios,

En Argentina: ¿éxito o fracaso?

Si bien hay bodegas conocidas que han lanzado vinos sin alcohol, la sobriedad aún está lejos de ser una tendencia en Argentina porque la cultura nocturna sigue muy asociada al consumo de alcohol (en vinos, cervezas y otras bebidas, como el fernet), lo que dificulta que un espacio 100% sobrio funcione como salida nocturna masiva.

Lo que sí crece en Argentina es la incorporación de mocktails como bebida y opciones sin alcohol dentro de bares y restaurantes convencionales. En algunos ya ofrecen bebidas creativas sin alcohol como parte de sus cartas,

Bebidas sin alcohol y mocktails artesanales, protagonistas del auge de los bares sobrios.

La sobriedad, entonces, no fracasa ni triunfa plenamente en el país: avanza de forma gradual. Así, mientras en EE.UU. y Europa los bares sobrios constituyen un modelo de negocio, en Argentina la tendencia todavía se mueve entre la curiosidad, el experimento y un público reducido. L