Mendoza lanza la agenda de ferias para descubrir a artesanos y emprendedores

Se presentó la agenda de actividades de la Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos para la primera semana de septiembre. La propuesta contará con más de 300 unidades productivas inscriptas en el Registro Único de la Economía Social y Solidaria (RUESYS), que participarán en distintos espacios de comercialización distribuidos en puntos turísticos de Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires.

Las ferias y paseos forman parte de una política pública orientada a fortalecer el trabajo autogestivo, la inclusión productiva y el desarrollo local. “Estas actividades son una muestra concreta de cómo el trabajo sostenido, la capacitación y el acompañamiento desde el Estado se traducen en oportunidades reales para cientos de familias mendocinas. La economía social es una herramienta de transformación, y cada feria es una oportunidad para visibilizar ese proceso y fortalecer los lazos entre la producción local y la comunidad”, señaló Lorena Meschini, directora de Economía Social.

Espacios de encuentro y promoción

Estas actividades representan una oportunidad para mendocinos, turistas y visitantes de conocer de primera mano la producción local y apoyar a los emprendedores. Además, la propuesta trasciende el espacio físico, ya que es posible acceder al Catálogo de Economía Social disponible en catalogoeconomiasocial.mendoza.gov.ar. Allí se ofrecen productos de toda la provincia y se pueden realizar compras en línea con envíos a domicilio.

Cada compra en estos espacios contribuye de manera directa a sostener un modelo de economía más justa, solidaria y sustentable, que tiene como protagonistas a los emprendedores mendocinos.