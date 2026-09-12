Mató a un hombre y vivió prófugo: el lado oscuro del pintor que cambió el arte

En la vida de Caravaggio , el “lado oscuro” no es solamente una metáfora. El pintor que transformó para siempre la manera de representar la luz pasó sus últimos años escapando de la Justicia después de matar a un hombre. Durante su huida continuó pintando algunas de sus obras más importantes, fue encarcelado, escapó de prisión y terminó sus días mientras intentaba regresar a Roma.

Su historia tiene los componentes de una ficción criminal, aunque buena parte de los episodios quedó registrada en documentos judiciales. Detrás de las escenas religiosas, los violentos contrastes y los personajes que emergen desde fondos negros existió un hombre de temperamento imprevisible cuya vida fue tan dramática como sus cuadros.

Su verdadero nombre era Michelangelo Merisi . Nació en 1571 y adoptó como nombre artístico el de Caravaggio, la localidad de Lombardía de donde provenía su familia. Llegó a Roma con 21 años y atravesó un período de dificultades antes de conseguir la protección del cardenal Francesco del Monte.

Su ascenso fue extraordinario. Las pinturas que realizó para iglesias romanas lo convirtieron en una celebridad y también despertaron controversias. En lugar de representar santos idealizados, utilizaba como modelos a trabajadores, mendigos y personas encontradas en las calles. Pintaba rostros imperfectos, pies sucios y cuerpos reconocibles.

Caravaggio también se alejaba del procedimiento tradicional. Trabajaba directamente sobre el lienzo, con escasa preparación, y utilizaba la luz para concentrar toda la tensión sobre un instante. Su influencia se extendió por Europa y dio origen a una generación de seguidores conocidos como caravaggistas.

Fuera de su taller, sin embargo, acumulaba problemas. La National Gallery de Londres conserva una reconstrucción biográfica basada en sus antecedentes: fue detenido en reiteradas oportunidades por portar una espada sin autorización, dañar la capa de un adversario, herir a un guardia e insultar a policías. En uno de los episodios más insólitos, le arrojó un plato de alcauciles a un mozo.

"La vocación de San Mateo" es uno de los lienzos que convirtieron a Caravaggio en una estrella de un día para el otro. Foto: Wikipedia

La pelea que terminó en un homicidio

El 28 de mayo de 1606, su violencia llegó a un punto irreversible. Caravaggio participó de una pelea en Roma junto con varios acompañantes. El motivo exacto continúa siendo discutido: algunas versiones hablan de una deuda vinculada con un partido de pelota, mientras que otras mencionan una antigua rivalidad.

Durante el enfrentamiento aparecieron las espadas. Caravaggio resultó herido, pero alcanzó a Ranuccio Tomassoni en una pierna. La lesión afectó una arteria y el hombre murió desangrado.

La Galleria Borghese señala que el pintor fue condenado a muerte en ausencia. Ante la posibilidad de ser capturado, abandonó Roma y comenzó una fuga que se prolongaría durante casi cuatro años.

Cárcel, fuga y nuevas peleas

Caravaggio encontró refugio inicialmente en Nápoles, donde su fama le permitió continuar recibiendo encargos. Después viajó a Malta e ingresó en la Orden de los Caballeros de San Juan, una posición que podía facilitarle la obtención del perdón papal.

El plan volvió a quedar interrumpido por su comportamiento. Se enfrentó con otro caballero, terminó en prisión y logró escapar. Fue expulsado de la orden y huyó hacia Sicilia. Allí pasó por Siracusa, Mesina y Palermo antes de regresar a Nápoles.

En 1609 fue atacado a la salida de una taberna y sufrió graves heridas en el rostro. Pese a las persecuciones, los desplazamientos y el temor constante, siguió trabajando. Sus últimas pinturas se volvieron más sombrías y despojadas.

David vencedor de Goliat, pintura de Caravaggio. Foto: Wikipedia

El macabro autorretrato que ocultó en un cuadro

Una de las imágenes más perturbadoras de esa etapa aparece en David con la cabeza de Goliat. En la pintura, el joven sostiene la cabeza decapitada del gigante vencido. El rostro de Goliat es, según la Galleria Borghese y el Metropolitan Museum de Nueva York, un autorretrato de Caravaggio.

El pintor se representó muerto, con la boca abierta y sangre descendiendo desde el cuello. La obra suele interpretarse como una expresión de culpa, miedo o pedido de clemencia. En ese momento esperaba que sus protectores consiguieran el indulto que le permitiera volver a Roma.

Cuando el perdón parecía cercano, emprendió el regreso con varias pinturas destinadas a sus benefactores. Fue detenido por error en un puerto y, al recuperar la libertad, descubrió que el barco había partido con sus pertenencias.

Caravaggio comenzó a recorrer la costa bajo el calor de julio, enfermó y murió el 18 de julio de 1610 en Porto Ercole. Tenía 38 años. Las circunstancias precisas de su muerte todavía generan interrogantes, aunque las fuentes de la época mencionaron una fuerte fiebre.

Su violencia no explica su talento ni debe confundirse con una cualidad artística. Pero creó una contradicción difícil de ignorar: el hombre que encontró una nueva manera de iluminar la pintura occidental pasó buena parte de su breve vida perseguido por su propia oscuridad.