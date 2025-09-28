Luján de Cuyo lanzó la primera Ruta Turística de los Destilados en Argentina

Luján de Cuyo , reconocido mundialmente como la Tierra del Malbec y Capital Turística de Mendoza, dio un paso decisivo en su posicionamiento internacional con el lanzamiento oficial de la Ruta Turística de los Destilados . Se trata de un circuito inédito en Argentina que busca poner en valor la producción local de bebidas espirituosas y ofrecer a los visitantes una experiencia innovadora que trasciende la tradicional propuesta enoturística.

La presentación tuvo lugar en The Williams Casanegra Distillery, una de las destilerías que integran el nuevo recorrido, con la presencia del intendente municipal, Esteban Allasino, autoridades provinciales y representantes de la Cámara Argentina de Destiladores y Afines. También participaron emprendedores y referentes del sector turístico, quienes destacaron la relevancia de esta iniciativa para la diversificación de la oferta regional.

El circuito reúne a reconocidas destilerías como Hilbing & Franke, Espíritu Zorro, Montarraz, Casa Tapaus, Lui Wines, Foster Lorca, Pisco Calavera, Donadel Licores, Vermú 746 y la anfitriona The Williams Casanegra, entre otras. Cada establecimiento ofrecerá visitas guiadas, catas, talleres y experiencias de coctelería, diseñadas para acercar al público la historia, los procesos y las particularidades de las bebidas espirituosas elaboradas en la región.

La creación de la Ruta de los Destilados marca un hito para Luján de Cuyo, que amplía así su reconocida identidad vitivinícola y se posiciona también como la Capital de los Destilados en Argentina. Con este nuevo producto turístico, el departamento suma un atractivo cultural y gastronómico de calidad internacional, capaz de captar tanto al turismo nacional como a los visitantes extranjeros que ya llegan atraídos por el enoturismo mendocino.

Degustación de destilados que se producen en Luján de Cuyo

Un circuito que genera empleo

Además de su impacto en la promoción turística, la propuesta tiene un fuerte componente económico y social. El circuito no solo busca incrementar la llegada de visitantes, sino también generar empleo calificado para la comunidad local y fomentar inversiones en un sector en crecimiento. La incorporación de prácticas sustentables, como el uso de energías renovables y sistemas de reducción de residuos en varias destilerías, refuerza la apuesta de Luján por un desarrollo responsable y en sintonía con las demandas ambientales actuales.

Desde el municipio destacan que la Ruta de los Destilados no compite con el vino, sino que lo complementa, sumando una dimensión cultural que potencia la identidad de Luján de Cuyo como destino turístico integral. La combinación de paisajes andinos, tradición vitivinícola y la creatividad de los productores de bebidas espirituosas conforma una propuesta única en el país.