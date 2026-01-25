Los robots que empiezan a hacerse cargo del hogar

Unas 150 mil personas asistieron del 6 al 9 de enero último al Consumer Electronics Show 2026 realizado en Las Vegas (Estados Unidos), en el que por primera vez hay robots humanoides con inteligencia artificial para hacer tareas del hogar , ya que pueden reconocer objetos, entender órdenes simples y aprender rutinas.

Las cocinas serán uno de los espacios donde los robots domésticos con inteligencia artificial comenzarán a realizar tareas como lavar platos y usar electrodomésticos. Foto: lg .com

Por ejemplo con el uso diario pueden identificar dónde van los platos, cómo se organiza una cocina o qué electrodomésticos deben usar. También, gracias a sensores y brazos articulados, pueden cargar y descargar el lavaplatos. También están diseñados para poner y sacar ropa del lavarropas.

La clave está en la integración de inteligencia artificial física , una combinación de visión, lenguaje y acción que permite a los robots entender el entorno y actuar en consecuencia.

Los robots domésticos con IA ya no son una promesa lejana: empiezan a demostrar que pueden asumir tareas reales del hogar y cambiar la vida cotidiana en los próximos años.

Lavar, ordenar y repetir: lo que ya pueden hacer

Aunque todavía no están a la venta, las demostraciones fueron claras: estos robots ya pueden encargarse de tareas como:

Lavar platos

Poner y sacar ropa del lavarropas

Ordenar superficies

Transportar objetos dentro del hogar

Los fabricantes reconocen que aún hay desafíos —velocidad, costo y seguridad—, pero coinciden en que la tecnología ya está lista para dar el salto comercial.

Los robots domésticos con inteligencia artificial se mueven de manera autónoma por el hogar y reconocen distintos espacios de la vivienda.

LG CLOiD (LG Electronics). Robot humanoide doméstico integrado al ecosistema LG ThinQ. Características técnicas clave: dos brazos articulados con manos de cinco dedos, cámaras y sensores para visión y reconocimiento de objetos, IA física (visión + lenguaje + acción), navegación autónoma dentro del hogar e interacción con electrodomésticos inteligentes (lavarropas, lavaplatos). Qué puede hacer: cargar y descargar platos, manipular ropa y objetos y ejecutar tareas domésticas repetitivas. Disponibilidad: no hay fecha de venta confirmada.

2. SwitchBot Onero H1: robot doméstico con brazos, pensado para tareas cotidianas reales y mayor accesibilidad. Características técnicas clave:base móvil con ruedas , brazos robóticos para manipulación fina, cámaras con sensores de profundidad, procesamiento de IA local y compatible con hogares inteligentes. Qué puede hacer: poner y sacar ropa del lavarropas, transportar objetos y ayudar en la organización del hogar. Disponibilidad: venta estimada en 2026

3. Otros robots humanoides domésticos que comparten capacidad de aprender rutinas, manipulación de objetos delicados, integración con casas inteligentes y enfoque en tareas domésticas reales. Cuándo llegan: primeros modelos comerciales: 2026–2027

Estos robots humanoides con inteligencia artificial ya no están pensados solo para exhibiciones: empiezan a demostrar que pueden trabajar dentro del hogar. Aunque su llegada será gradual y con precios elevados, el CES 2026 dejó claro que el “hogar sin tareas” dejó de ser ciencia ficción.

Un robot humanoide es una máquina diseñada para imitar la forma y funciones de un ser humano. Foto: Pexels.

Cuándo llegarán a las casas

El avance también abre interrogantes. En una primera etapa, estos robots tendrán costos elevados, pensados para hogares con alto poder adquisitivo o usos asistenciales.

Además, surge el debate sobre la privacidad, ya que se trata de dispositivos con cámaras y sensores que se mueven libremente dentro de la casa.

Aun así, los expertos coinciden en que su impacto podría ser clave para:

Personas mayores

Hogares con movilidad reducida

Familias que buscan automatizar rutinas

Si bien no hay fechas oficiales, las marcas anticipan que los primeros modelos comerciales podrían llegar entre 2026 y 2027, marcando el inicio de una nueva era en la vida doméstica.