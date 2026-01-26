Los grandes edificios argentinos, hace 100 años

En 1926, la Argentina atravesaba uno de los momentos de mayor crecimiento urbano de su historia. La arquitectura y el diseño de interiores reflejaban ese clima de prosperidad: edificios monumentales, casas amplias y estilos importados de Europa . A 100 años de distancia, cómo se construía y por qué ese legado todavía define nuestras ciudades.

Corrientes y Esmeralda, en 1926. Fuente: Archivo General de la Nación.

Durante la década de 1920, el país vivía una etapa de expansión económica impulsada por el comercio exterior, la inmigración y el desarrollo urbano. Buenos Aires se consolidaba como una capital cosmopolita, mientras Rosario, Córdoba y La Plata crecían al ritmo de una sociedad que miraba a Europa como modelo cultural.

La arquitectura no era solo una solución habitacional. Construir era una forma de mostrar progreso, prestigio y estabilidad.

En esos años la arquitectura argentina ya contaba con obras que defiían el paisaje urbano,como:

Palacio Barolo (Buenos Aires): uno de los edificios más avanzados de su tiempo, con ascensores, estructura de hormigón armado y simbolismo cultural.

Edificio Otto Wulff : mezcla de modernidad y ornamentación, ícono del eclecticismo porteño.

Palacios de Recoleta y Retiro : residencias de la alta sociedad que imitaban la arquitectura europea.

Edificios de renta: pensados para una clase media en expansión, con diseño cuidado y materiales de calidad.

Los estilos que dominaban hace 100 años

En ese año convivían distintas corrientes arquitectónicas.

El Art Nouveau, ya en su etapa final, seguía presente con curvas orgánicas, vitrales y hierro forjado. Edificios emblemáticos como el Palacio Barolo condensan ese espíritu simbólico y ornamental.

El Art Decó comenzaba a ganar protagonismo. Con líneas geométricas, simetría y una estética ligada al lujo moderno, representaba la confianza en la tecnología y en la vida urbana.

El estilo más extendido era el eclecticismo académico, inspirado en modelos franceses e italianos. Palacios urbanos, edificios públicos y residencias de la élite respondían a esta estética monumental. Un ejemplo lo fue la galería Pasaje San Martín de Mendoza.

1926 foto galeria pasaje san martin mendoza

Las galerías pasaje San Martín adenás de ser una gran obra de la ingeniería y arquitectura local, también fue el primer edificio sismo resistente (con con hormigón resistente) de Mendoza que se inauguró en 1926 . Fuente: mendoza gov,ar

Edificios terminados en 1926 en Argentina y el mundo

Alemania. E dificio Bauhaus en Dessau, de Walter Gropius. Actualmente es Patrimonio Mundial UNESCO.

Suiza. Centre William Rappard en Ginebra, sede inicial de la OIT y futura OMC. Simboliza la diplomacia internacional posguerra.

Holanda. De Bazel (Ámsterdam).

Francia. Delville Wood Memorial.

Estados Unidos. National World War I Museum and Memorial en Kansas City. Único museo nacional dedicado a la Gran Guerra, con torre Liberty Memorial de 84 m.

Paramount Building en Nueva York, hito Art Decó con reloj de 2 toneladas, influyó en zonificación urbana.

Florida. Castillo House en Palmetto Bay, sitio histórico desde 1991 por estilo Misión y conservación

Uzbekistán. Shergazikhan Madrasah. Patrimonio islámico.

Australia. Stanthorpe Soldiers Memorial y Clock Tower, University of Auckland (Nueva Zelanda).

Sudáfrica. The Cenotaph en Durban, memorial bélico.

Las viviendas de 1926 eran, en promedio, más grandes que las actuales. Una casa urbana estándar podía tener entre 90 y 120 metros cuadrados, con techos altos y ambientes bien diferenciados.

arquitectura infografia

Los interiores eran formales: living y comedor separados, dormitorios amplios, pasillos largos y muebles pesados. La iluminación eléctrica, todavía novedosa, simbolizaba la modernidad, junto con la ventilación cruzada y la luz natural.

Los costos de construcción, medidos en dólares de la época, muestran un escenario muy distinto al actual.

Casa estándar urbana: USD 2.000 a 4.500

Casa de alta gama: USD 8.000 a 20.000

La mano de obra era accesible y los materiales estaban pensados para durar décadas.

Una forma de vivir muy distinta a la actual

En 1926, más metros significaban más estatus. Las casas y departamentos eran amplios, con espacios pensados para recibir visitas, mostrar decoración y marcar jerarquías sociales.

Hoy, en cambio, la tendencia va hacia viviendas más pequeñas, multifuncionales y eficientes. Sin embargo, muchas de las ideas de la arquitectura de 1926 —luz natural, ventilación, materiales nobles— siguen siendo referencia.

Un legado que todavía define nuestras ciudades

A cien años de distancia, la arquitectura argentina de 1926 sigue presente en sus calles, edificios y barrios. No solo como patrimonio histórico, sino como recordatorio de una época en la que construir era pensar en el futuro.

La arquitectura de entonces buscaba impresionar.

La de hoy busca adaptarse.