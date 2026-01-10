Presenta:

El cine que hace 100 años enseñó moda y maquillaje

En 1926, las actrices del cine mudo impusieron un maquillaje audaz que transformó la estética femenina en Europa y llegó a la calle.

Mario Simonovich

Primeros planos en blanco y negro y estrellas icónicas convirtieron a hace 100 años al cine en un gran manual de belleza y de moda. Ojos intensos, labios oscuros y rostros pálidos definieron una nueva imagen de mujer moderna, urbana y emancipada.

Louise Brooks 1925 colorized photo art of Hal Phype

Foto de Louise Brooks de 1925. Fuente: uk.pinterest.com.

En 1926, el cine no solo entretenía: enseñaba a maquillarse. Su influencia fue clave para consolidar una estética femenina moderna, que rompió con las normas del pasado y anticipó la belleza del siglo XX.

El cine mudo como creador de tendencias

En 1926, las limitaciones técnicas del cine en blanco y negro exigían maquillajes de alto contraste. Polvos claros, cejas finas y ojos muy marcados permitían que los rasgos se leyeran en pantalla. Ese lenguaje visual fue rápidamente adoptado fuera del cine, especialmente en las grandes ciudades europeas.

Actrices que marcaron el canon estético

Figuras como Louise Brooks, con su bob recto y mirada intensa; Theda Bara, símbolo de la femme fatale exótica; y Asta Nielsen, referente del drama expresivo, definieron arquetipos femeninos que se replicaron en revistas, anuncios y tocadores domésticos.

info 1926 influencias cinematograficas

Las salas de cine funcionaron como verdaderas escuelas de moda. Publicaciones como Ciné-Miroir o Blanco y Negro reproducían primeros planos de actrices, mientras que jóvenes urbanas y flappers adoptaban ese look como símbolo de modernidad. En España, el estilo se suavizó, pero mantuvo ojos intensos y labios bien definidos.

Cómo era el maquillaje “de cine” en 1926

El estilo cinematográfico se caracterizaba por ojos ahumados con kohl negro, cejas muy finas y descendentes, labios rojo oscuro o granate con arco de cupido marcado y una piel pálida y mate. Más que naturalidad, se buscaba impacto visual y expresividad.

