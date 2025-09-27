Los 5 errores más comunes cuando se remodela una cocina
Son errores que inciden en la funcionalidad, ponen en riesgo la seguridad del espacio y hasta afecta a la estética. Cuáles son y cómo evitarlos.
Una cocina linda y moderna para un ingeniero puede terminar siendo una mala cocina en cuanto a lo más importante, que es la funcionalidad. Y no sólo eso, ya que el resultado de una remodelación con errores afecta a la seguridad y buen gusto.
¿Cómo darse cuenta a tiempo si el plan es remodelar ese importante espacio de la vivienda? Los siguientes consejos surgen de la voz de la experiencia de profesionales en el diseño y construcción de cocinas.
Los 5 errores más visibles en un cocina remodelada
- No actualizar la plomería y la electricidad Ya sea porque la prioridad fue planificar una remodelación de la cocina que no cueste tanto dinero y con la estética que uno siempre soñó puede traer como resultado el pasar por alto aspectos esenciales y otros errores, como los problemas de plomería al renovar una casa o el trabajo eléctrico´.
- Elegir materiales basándose solamente en la estética. Nunca priorizar la forma sobre la función, porque la forma no resuelve un almuerzo o sabe cocinar. El objetivo es un funcionamiento óptimo. Por ejemplo, el mármol puede verse elegante en fotos, pero ¿en la vida real? Se mancha fácilmente, se raya con el uso diario y requiere un sellado regular.
- Mala ventilación. No hace falta aclarar que mejorar la ventilación debe ser una prioridad al renovar una cocina y la realidad es que muchas veces esto se pasa por alto, con las consecuencias que eso trae. Por el criterio de ahorrar dinero hay quienes prefieren omitir una ventilación adecuada. Eso conlleva dolores de cabeza a largo plazo.
- Mala ubicación y colocación de electrodomésticos. Si se desconocen las especificaciones técnicas de todos los electrodomésticos que habrá en la cocina remodelada no se podrá diseñar una cocina con los muebles y electrodomésticos en armonía.
- Mala planificación del espacio. Si siempre estás zigzagueando por la cocina para preparar una comida es porque el espacio está mal planificado. Se da porque cuando se quiere imitar un modelo sacado de Pinterest, por ejemplo, y se da que la heladera -cuando se abre- bloquea el paso, el lavaplatos no se abre del todo porque choca con cajones y armarios cercanos o islas que abarrotan la habitación. Una cocina bonita que no funciona no es una renovación exitosa.