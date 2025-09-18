Por dónde empieza la abundancia en casa: lo que tienes que hacer

La energía circula y decide la abundancia cuando la cocina recibe atención. La cocina sostiene la prosperidad de quienes habitan la casa . Cada acción en ese espacio habla de cuidado, de intención y de respeto por lo que llega a la mesa. Por eso, allí comienza la verdadera riqueza.

En muchas culturas antiguas, el fuego del fogón simboliza vida. Cuando la cocina luce limpia y ordenada, la energía fluye con libertad, mientras que el desorden interrumpe la entrada de bienestar y crea una sensación de estancamiento.

El primer paso para atraer abundancia consiste en despejar. Guardar lo que no se usa, limpiar cada rincón y dejar las superficies despejadas es como abrir una ventana para que el aire nuevo entre. La cocina se convierte en un punto de inicio para ideas frescas, salud y buenas noticias.

Antes de ir a dormir, lavar los utensilios y dejar el espacio reluciente refuerza la intención de que cada día arranque con energía renovada. Una cocina limpia al amanecer representa un comienzo sin cargas y permite que la mente se enfoque en metas de crecimiento y alegría.

Un detalle cargado de tradición es colocar en los armarios, fuera de la vista, unos granos de arroz junto con una hoja de laurel. Este gesto, sencillo y simbólico, recuerda que la abundancia no depende de grandes gastos, sino de la intención con la que se cuida el lugar donde se preparan los alimentos.

Declarar en voz alta una frase de prosperidad potencia el ritual. Decir “en esta cocina se cocina salud y riqueza” afirma con fuerza que ese espacio produce bienestar.