Los 10 errores más comunes que arruinan el compost y cómo evitarlos

El compostaje casero es una de las formas más simples de reciclar residuos orgánicos, pero no todo sirve. Algunos desechos pueden frenar el proceso, atraer plagas o incluso dañar el suelo del jardín . Para lograr un compost efectivo hay que cosas que nunca hay que hacer,

Residuos de lácteos y aceites no deben agregarse al compost porque generan mal olor y atraen plagas en el jardín . Créditos: Pexels.

Uno de los errores más frecuentes es sumar carnes, lácteos, aceites y huesos. Estos restos se descomponen muy lentamente, generan mal olor y atraen ratas, moscas y otros animales. En una compostera hogareña, es mejor evitarlos por completo.

También hay que descartar stickers de frutas y verduras, ya que están hechos de plástico o materiales sintéticos que no se degradan y terminan contaminando el compost final.

Plantas y restos vegetales que conviene evitar

Las malezas con semillas y las plantas enfermas no deberían ir a la compostera. Las semillas pueden sobrevivir al proceso y brotar luego en macetas o canteros, mientras que los hongos y bacterias de las plantas enfermas pueden propagarse.

Otro punto clave es el césped tratado con herbicidas o pesticidas, que puede afectar a los microorganismos beneficiosos del compost y dañar el suelo.

Las malezas con semillas pueden volver a brotar en el jardín. Créditos: Pixabay.

Residuos orgánicos que alteran el equilibrio

Aunque sean naturales, algunos restos deben usarse con moderación. Cebolla, ajo y cáscaras de cítricos, en exceso, pueden volver el compost demasiado ácido y ralentizar la descomposición.

Las cáscaras de huevo sin lavar también pueden generar olores y atraer insectos si no se limpian antes de agregarlas.

Los desechos de mascotas carnívoras, como perros y gatos no son aptas para el compost doméstico. Pueden contener bacterias y parásitos peligrosos que sobreviven al proceso y contaminan el abono.

Claves para un compost sano y efectivo

Para lograr un buen resultado en el jardín, lo ideal es usar restos vegetales limpios, equilibrar materiales húmedos y secos y evitar todo residuo que genere olor o plagas. Así, el compost será seguro, nutritivo y beneficioso para plantas y jardín.