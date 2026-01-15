Dormir en la Luna: el hotel de lujo que ya toma reservas millonarias

Una empresa de Estados Unidos abrió reservas para el primer hotel en la Luna , una experiencia de turismo espacial de lujo con depósitos millonarios y apertura estimada en 2032. s una propuesta que combina exploración espacial, tecnología de punta y una experiencia reservada para unos pocos

Con depósitos que llegan al millón de dólares, la iniciativa busca atraer a quienes quieren ser parte de la historia… y dormir fuera del planeta. Créditos: Pexels.

La empresa Galactic Resource Utilization Space (GRU) presentó su plan para construir un hotel en la superficie luna r, con una posible inauguración en 2032.

La idea es crear un complejo habitable que comience con módulos enviados desde la Tierra y luego se amplíe utilizando materiales obtenidos del propio suelo luna r, reduciendo costos y aumentando la autonomía del proyecto. Imagen extraída de gru.space/wp, la web oficial del proyecto.

El diseño apunta a un alojamiento de alto confort en un entorno extremo, con espacios panorámicos y tecnología diseñada para garantizar seguridad y habitabilidad en uno de los destinos más desafiantes del universo.

Cuánto cuesta reservar una estadía fuera del planeta

Para postularse, los interesados deben pagar una inscripción inicial de US$ 1.000, tras lo cual pueden realizar depósitos que van desde US$ 250.000 hasta US$ 1.000.000 para asegurar un lugar en el futuro hotel. Esa suma se acreditaría luego al valor final de la experiencia.

Aunque el precio definitivo todavía no fue anunciado, la empresa estima que una estadía completa podría superar los US$ 10 millones por persona, ubicando al hotel lunar en la cima del turismo de ultra lujo mundial.

Reservas de hasta US$ 1 millón para el hotel en la Luna, el nuevo símbolo del turismo de ultra lujo. Imagen ilustrativa.

Más allá del alojamiento, el proyecto promete vivencias imposibles en la Tierra: caminatas sobre la superficie lunar, vistas directas del planeta desde el espacio, actividades recreativas adaptadas a la baja gravedad y recorridos guiados para explorar el entorno.

El concepto no apunta al turismo masivo, sino a una experiencia íntima, exclusiva y altamente curada, pensada para viajeros aventureros, celebridades e inversores que buscan algo verdaderamente irrepetible.

Lujo, tecnología y el futuro del turismo espacial

Si bien el proyecto todavía enfrenta enormes desafíos técnicos y logísticos, su anuncio refleja una tendencia clara: el turismo espacial de lujo empieza a transformarse en un nuevo símbolo de estatus y vanguardia. Dormir en la Luna ya no es solo una fantasía de ciencia ficción, sino una promesa que combina diseño, innovación y deseo.

Para quienes puedan pagarlo, la próxima gran escapada podría no estar en una isla remota ni en una capital europea, sino a 384.000 kilómetros de la Tierra.

Lujo en la Tierra vs lujo en la Luna: cómo el turismo espacial redefine el concepto de exclusividad.

Mientras el lujo terrestre apuesta por el bienestar y el relax (con suites frente al mar, mayordomo privado, spas de seis estrellas y destinos exóticos accesibles en avión), el lujo lunar redefine el deseo con habitaciones presurizadas, vistas directas del planeta Tierra desde el espacio y caminatas sobre suelo lunar.

Se trata de un nuevo lujo que no busca la comodidad absoluta, sino que estar donde casi nadie estuvo y convertir la estadía en un hito personal e histórico.