La teoría del rojo inesperado cumplió un año: ¿cuál es el balance?

Según la teoría del rojo inesperado alcanza con agregar algo rojo que no combine con ningún otro mueble u objeto de una habitación para que el espacio cobre vida. Créditos: Mylands x Beata Heuman / No.21 Butter.

La teoría del rojo inesperado consiste básicamente en que una habitación va a lucir mejor si se le agrega a lgo rojo que no combine en absoluto con cualquier otro elemento y así logró hacer más accesible la decoración en todo tipo de hogares.

Cuando surgió hace un año la teoría del rojo inesperado tuvo mucha repercusión en el mundo del diseño. Créditos: Studio Duggan y foto de Sarah Griggs

Se puede decir que en el mundo del diseño de interiores , ese toque sorprendente del rojo no ha desaparecido, sino que todo lo contrario: ha evolucionado, ya que ese rojo atrevido que arrasó en TikTok a lo largo de su año y medio de vigencia incursiona en salones, cocinas, armarios y otros (muebles y otros elementos) por igual porque resultó atrevido, energizante y un poco rebelde.

Se puede decir que el rojo seguirá sorprendiendo por mucho tiempo más. Créditos: Beata Heuman x Mylands

Como en su momento surgió de forma espontánea en Tik Tok muchos creyeron que ese original y sencillo principio del diseño de interiores tendría su fecha de vencimiento en los próximos meses. Pero no ha resultado así, sino que todo lo contrario.

Créditos: Lindsay Rhodes. Foto de Mary Craven

Sigue vigente porque el rojo no es lo único "inesperado"

Muchos diseñadores coinciden en que el rojo inesperado sigue vigente porque también ha abierto el camino para el color inesperado en general, como los pueden ser el amarillo, naranja o magenta. Es decir, un color que no coincida con el círculo cromático o la paleta de colores designada para un espacio se puede convertir en un color "inesperado".

Si la pregunta es qué está reemplazando la teoría del rojo inesperado , la respuesta es, en realidad, lo inesperado. Ya sea un toque de rojo, amarillo, cromo, texturas o flores, la idea es incorporar algo que aparentemente no combina en tus espacios y observar cómo le da vida.

En el siguiente videoclip más ejemplos del rojo inesperado combinado con otros colores también "inesperados" como apunta a ser hoy, como por ejemplo el amarillo y el verde: