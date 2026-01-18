La Sábana Santa de Turín se puede explorar en detalle desde Internet

La Sábana Santa de Turín, una de las reliquias religiosas más estudiadas y veneradas del cristianismo, está ahora disponible para ser explorada en detalle desde cualquier dispositivo con Internet gracias al proyecto Avvolti, promovido por la Diócesis de Turín, que permite “recorrer” la imagen que aparece en el lienzo, ampliando sus detalles más significativos.

SABANA SANTA El proyecto Avvolti busca acercar el Sudario al público contemporáneo, no para resolver el misterio, sino para invitar a observar, contemplar y pensar. Foto: sindone.org.

La plataforma digital está disponible a través de los sitios web oficiales www.avvolti.org y www.sindone.org, y puede utilizarse desde dispositivos con conexión a internet. El sistema permite navegar por una reproducción de alta resolución de la Sábana, acercando y ampliando elementos como el rostro, la corona de espinas, las marcas de la flagelación y otros signos asociados a la Pasión de Jesús, con explicaciones acompañadas de referencias bíblicas.

Presentación a León XlV y contexto del proyecto El Papa León XIV fue el primero en probar esta experiencia digital durante una audiencia con el cardenal Roberto Repole, arzobispo de Turín y custodio pontificio de la reliquia, el pasado 9 de enero en el Vaticano. La iniciativa forma parte de un programa pastoral más amplio vinculado al Jubileo de 2025, con el objetivo de acercar la imagen y su mensaje espiritual al gran público, no solo a especialistas o visitantes que asisten a las ostensiones físicas.

info sabana santa El rostro de la Sábana Santa de Turín es uno de los detalles más estudiados por la ciencia y el cristianismo, una imagen que sigue despertando interrogantes sobre su origen y significado.