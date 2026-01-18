La Sábana Santa de Turín se puede explorar en detalle desde Internet
Esta reliquia histórica del cristianismo ahora llega a una plataforma digital interactiva que combina tecnología, fe y educación.
La Sábana Santa de Turín, una de las reliquias religiosas más estudiadas y veneradas del cristianismo, está ahora disponible para ser explorada en detalle desde cualquier dispositivo con Internet gracias al proyecto Avvolti, promovido por la Diócesis de Turín, que permite “recorrer” la imagen que aparece en el lienzo, ampliando sus detalles más significativos.
El proyecto Avvolti busca acercar el Sudario al público contemporáneo, no para resolver el misterio, sino para invitar a observar, contemplar y pensar. Foto: sindone.org.
La plataforma digital está disponible a través de los sitios web oficiales www.avvolti.org y www.sindone.org, y puede utilizarse desde dispositivos con conexión a internet. El sistema permite navegar por una reproducción de alta resolución de la Sábana, acercando y ampliando elementos como el rostro, la corona de espinas, las marcas de la flagelación y otros signos asociados a la Pasión de Jesús, con explicaciones acompañadas de referencias bíblicas.
Presentación a León XlV y contexto del proyecto
El Papa León XIV fue el primero en probar esta experiencia digital durante una audiencia con el cardenal Roberto Repole, arzobispo de Turín y custodio pontificio de la reliquia, el pasado 9 de enero en el Vaticano. La iniciativa forma parte de un programa pastoral más amplio vinculado al Jubileo de 2025, con el objetivo de acercar la imagen y su mensaje espiritual al gran público, no solo a especialistas o visitantes que asisten a las ostensiones físicas.
El rostro de la Sábana Santa de Turín es uno de los detalles más estudiados por la ciencia y el cristianismo, una imagen que sigue despertando interrogantes sobre su origen y significado.
De una instalación física a una experiencia digital
Avvolti no nació exclusivamente como plataforma online. En abril y mayo de 2025, una gran carpa instalada en la Piazza Castello de Turín ofreció una experiencia inmersiva con una reproducción a escala real (1:1) del Sudario sobre una mesa especial de cinco metros de largo. Más de 30 000 personas de cerca de 80 países visitaron la instalación en ocho días, lo que confirmó el fuerte interés internacional por la reliquia. Esa experiencia física fue la base adaptada para la versión digital que hoy está disponible globalmente.
Tecnología, educación y evangelización
Más allá de su valor como herramienta de contemplación, la experiencia digital de Avvolti ha sido diseñada para ser comprensible y educativa para personas de diferentes niveles de familiaridad con la Sábana Santa. Aunque los textos y las imágenes mantienen rigor científico y contextual, la plataforma busca ser un recurso catequético y cultural accesible para creyentes, curiosos y estudiosos por igual. Además, los contenidos se están compartiendo en redes sociales como Facebook e Instagram para ampliar su alcance.