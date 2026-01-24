La OMS propone ciudades más seguras y amigables para los niños

El documento surge en un contexto de urbanización acelerada, en el que las ciudades crecen rápido, pero muchas olvidan a los más chicos. El objetivo de la guía presentada por la Organización Mundial de la Salud promueve crear espacios urbanos seguros, inclusivos y pensados para los niños .

Hoy más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se estima que ese número llegará al 68% para 2050. Sin embargo, solo una parte de los habitantes urbanos tiene acceso cercano a plazas, parques o espacios abiertos, una situación que se agrava en países de ingresos medios y bajos. Para los niños , esta falta de espacios adecuados impacta directamente en su salud física, mental y social. Por ejemplo, el tránsito, la contaminación y el calor dificultan que los niños jueguen al aire libre.

El informe subraya que l os espacios públicos no son solo lugares de paso: son relevantes para el juego, el movimiento y la socialización. Por eso propone calles y plazas seguras, recorridos peatonales protegidos y zonas de juego integradas en la ciudad.

Infografía basada en la guía Global Public Space Toolkit de UN-Habitat, que es una herramienta clave para gobiernos locales y planificadores urbanos orientada a la creación y gestión de espacios públicos de calidad.

Inclusión y calidad ambiental

El informe remarca la necesidad de eliminar barreras físicas y sociales para que todos los niños —sin importar su sexo, capacidad o contexto socioeconómico— puedan disfrutar del espacio público. También pone el foco en la calidad ambiental: aire limpio, sombra, vegetación y protección frente al calor extremo son elementos esenciales para ciudades más saludables y resilientes.

También señala que invertir en espacios públicos de calidad beneficia a toda la comunidad. Ciudades más seguras y verdes no solo protegen a los niños, también mejoran la vida de adultos y fortalecen el tejido social.

El objetivo de la Organización Mundial de la Salud se puede resumir en la siguiente idea: mejorar la salud, el desarrollo y la calidad de vida infantil a través de un diseño urbano más humano.