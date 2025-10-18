La microbikini fucsia con la que Florencia Peña impactó desde Salta

Florencia Peña impuso el tono estrella del verano 2026 con un look simple pero contundente que destacó su figura.

Desde Salta, Florencia Peña volvió a subir la temperatura en redes sociales con una foto frente a un espejo tallado en madera. La actriz posó con una microbikini fucsia que lo tuvo todo: color, actitud y sensualidad.

El modelo, en tono fucsia, presentó un corpiño strapless con lazo central que dejó entrever parte del escote. La bombacha colaless, con tiritas de ajuste a los costados, remarcó las curvas y completó el conjunto. Fue un diseño XS, perfecto para destacar el bronceado logrado bajo el sol del norte argentino.

El peinado se trató de un rodete alto y prolijo que se llevó todos los puntos por practicidad, y en cuanto maquillaje, Florencia optó por labios con brillo y rubor rosado, en sintonía con el clima cálido.

El reflejo en el espejo no solo mostró su figura, sino también el entorno, con sus texturas de madera, tonos tierra y esa atmósfera típica del noroeste. En el pie de foto escribió: “Mis días norteños. Patria y familia. Salta”, acompañado de la bandera argentina.