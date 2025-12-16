La increíble novedad para extranjeros que tiene el Mall Marina en la V Región chilena

La Navidad ya se encuentra a la vuelta de la esquina y una vez más, Mall Marina de Viña del Mar se convierte en uno de los destinos favoritos para los transandinos que buscan disfrutar de la playa y al mismo tiempo, contar con la novedad de una oferta de marcas internacionales y a buen precio.

A veces saber qué regalo elegir puede resultar una tarea difícil. Por eso, el reconocido centro comercial chileno ofrece una amplia gama de marcas del mundo con numerosas opciones y descuentos imperdibles.

A esta mezcla de compras y playa que eligen cada vez más mendocinos en diciembre, el centro comercial suma un plus para sus visitantes de fuera de Chile: se trata de Passport, un programa de descuentos y beneficios exclusivos para extranjeros , el cual actualmente reúne más de 50 marcas.

Para quienes buscan regalar tecnología , este beneficio incluye a marcas como Sony y BackOnline . Si el regalo consiste en ropa e indumentaria deportiva , dentro de las opciones se encuentran Reebok, Under Armour y Hoka . Por otro lado, si la búsqueda consiste en productos de belleza y cuidado personal , entre las opciones está Bath & Body Works y Natura .

Mall Marina y sus negocios con la mejor deco: "¡Es realmente un placer visual venir! Además de hacer compras, disfruto de la elegancia y el diseño de las tiendas", confesó una mendocina.

Además, la oferta de Passport considera otras reconocidas marcas como Victoria´s Secret , la portuguesa Parfois, Wrangler, RKF, Rapsodia, CasaIdeas, Oakley, Cat y más.

Asimismo, el mix comercial de Mall Marina reúne marcas internacionales como H&M, Zara, Lego, Adidas Originals, Kiko Milano, Bubba, Pandora, Swarovsky, Lindt, Samsung, New Balance, Nike, MacOnline, Bimba y Lola, Desigual y las tiendas por departamento Ripley y París.

Mall Marina Navidad Mall Marina es el mejor lugar para "escribirle la cartita a Papá Noel y los Reyes".

La palabra autorizada

Carla Ratto, Gerente de Marketing de Grupo Marina –empresa propietaria de Mall Marina- señala que “estamos muy felices de año a año, ser elegidos por los turistas trasandinos como un destino de compras relevante. Los invitamos a aprovechar nuestras ofertas y gran variedad de marcas para sus compras navideñas. Además, Viña del Mar y alrededores se convierte en una excelente opción de vacaciones de verano por la diversidad de sus atractivos”.