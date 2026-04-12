La "hora loca" del gato: qué es y por qué ocurre

La llamada “hora loca” del gato -también conocida como zoomies- es un comportamiento común en felinos domésticos que se manifiesta con estallidos repentinos de energía. Durante estos episodios, el gato corre por la casa, salta muebles, persigue objetos invisibles o cambia de dirección de manera abrupta.

Aunque puede parecer extraño o incluso preocupante, se trata de una conducta completamente normal, especialmente en gatos jóvenes o con altos niveles de energía acumulada.

La explicación principal está en la naturaleza instintiva del gato. A diferencia de los humanos, los felinos son animales crepusculares, lo que significa que su mayor nivel de actividad se da al amanecer y al atardecer.

En un entorno doméstico, donde muchas veces pasan largas horas inactivos, estos picos de energía se concentran en momentos específicos del día, generando lo que se conoce como “hora loca”.

Entre las causas más frecuentes se destacan:

Liberación de energía acumulada

Instinto de caza (aunque no haya presas reales)

Falta de estimulación durante el día

Rutinas poco activas dentro del hogar

Cuándo sucede con mayor frecuencia

La “hora loca” suele aparecer en dos momentos clave:

Al anochecer

Durante la madrugada

Esto responde directamente a su biología. En la naturaleza, esos horarios coinciden con los momentos ideales para cazar.

Por eso, muchos dueños notan que sus gatos comienzan a correr o jugar intensamente justo cuando ellos están intentando descansar.

¿Es algo preocupante?

En términos generales, no. La “hora loca” es una señal de que el gato está sano, activo y responde a sus instintos naturales.

Sin embargo, hay algunos casos en los que conviene prestar atención:

Si el comportamiento es excesivamente agresivo

Si aparece acompañado de vocalizaciones constantes

Si el gato parece desorientado o estresado

En esas situaciones, puede ser recomendable consultar con un veterinario o especialista en comportamiento animal.

gato 1 Foto: Freepik

Cómo canalizar esa energía

Para evitar que la “hora loca” se vuelva problemática —especialmente durante la noche— es clave ofrecer alternativas para liberar energía de forma controlada.

Algunas recomendaciones:

Incorporar juguetes interactivos

Establecer momentos de juego antes de dormir

Proveer rascadores o espacios para trepar

Estimular su instinto de caza con juegos dirigidos

Esto no solo mejora su comportamiento, sino también su bienestar general.