La guía Michelin entra en el mundo del vino: cómo serán los premios a las bodegas desde 2026

Durante 125 años , la Guía MICHELIN ha reconocido a las personas y los lugares que encarnan la excelencia gastronómica y hotelera. Las Estrellas MICHELIN se introdujeron en 1926, y las Llaves MICHELIN para hoteles se lanzaron en 2024. Esta experiencia en encontrar lo mejor de lo mejor ahora se extiende al mundo del vino, una parte esencial de la experiencia gastronómica.

La Guía MICHELIN lleva mucho tiempo destacando cartas de vinos y sumilleres excepcionales, especialmente a través del pictograma de “vino”, creado en 2004 para señalar maridajes sobresalientes entre comida y vino. En 2019 se creó el Premio MICHELIN al Sommelier, destinado a reconocer a los profesionales cuya pericia eleva la experiencia del comensal gracias a una selección y un servicio de vinos ejemplares.

La Uva MICHELIN, la nueva distinción de la Guía MICHELIN, destacará ahora bodegas y viñedos de distintas regiones del mundo, evaluando su excelencia global según cinco criterios universales.

En el mundo del vino, la Guía MICHELIN busca reconocer no solo los viñedos, sino, sobre todo, a las personas que los gestionan. Con esta nueva distinción, la Guía pretende poner en valor el conocimiento y la pasión transmitidos de generación en generación, así como las técnicas innovadoras y las prácticas contemporáneas, todo ello mediante una metodología estricta e independiente.

Según se explica en el sitio oficial de la Guía MICHELIN, esta publicación ofrecerá a los amantes del vino una referencia de confianza a través de las distinciones de Una, Dos o Tres Uvas, además de una selección adicional de viñedos recomendados.

Tres Uvas: Distingue a productores excepcionales. Sea cual sea la añada, los amantes del vino pueden confiar plenamente en los vinos que elabora esta bodega.

Dos Uvas: Distingue a productores excelentes, que sobresalen dentro de su región y entre sus pares, tanto por la calidad como por la constancia de sus vinos.

Una Uva: Distingue a productores destacados, que elaboran vinos con carácter y estilo, especialmente en las mejores añadas.

Recomendados: Reconoce a los productores fiables, seleccionados para una evaluación periódica, que elaboran vinos bien hechos y capaces de ofrecer una experiencia de calidad.

Las Uvas MICHELIN reconocerán a los productores que destacan en múltiples aspectos del proceso de elaboración del vino.

Una metodología basada en 5 criterios

Basándose en los valores fundamentales de excelencia e independencia, la Guía MICHELIN aplica cinco criterios de manera uniforme en todo el mundo para otorgar su nueva distinción.

Calidad de la agronomía: Los inspectores evalúan aspectos como la vitalidad del suelo, el equilibrio de la vid y la gestión del viñedo, factores esenciales que influyen directamente en la calidad del vino.

Dominio técnico: La evaluación se centra en la ejecución técnica del proceso de vinificación. Nuestros inspectores buscan prácticas de vinificación precisas y rigurosas, que produzcan vinos que reflejen el terruño y la variedad de uva, sin ningún defecto molesto.

Identidad: La Guía destacará a los viticultores que elaboran vinos con una fuerte identidad, que expresan el terruño, la personalidad del productor y la cultura que los sustenta.

Equilibrio: Evaluación de la armonía entre componentes como la acidez, los taninos, el roble, el alcohol y el dulzor.

Consistencia: Las bodegas serán evaluadas a lo largo de varias añadas y se distinguirá a aquellas que ofrezcan una calidad constante, incluso en los años más difíciles. La Guía destacará los vinos que revelen una mayor profundidad y excelencia a lo largo del tiempo.

Los expertos detrás de escena

Las futuras selecciones se basarán en la experiencia de inspectores de vino dedicados, todos profesionales empleados por el grupo Michelin. Este equipo, que formulará sus recomendaciones de manera colectiva y completamente independiente, reunirá a especialistas veteranos y a inspectores recién incorporados.

Todos los miembros han sido escogidos no solo por sus cualificaciones, sino también por su capacidad para evaluar un viñedo con rigor e integridad. Son profesionales con trayectoria en el sector —antiguos sommeliers, críticos especializados o expertos en producción— y aportan al equipo una experiencia concreta y profunda del mundo vitivinícola.

Sus evaluaciones seguirán una metodología rigurosa, que incluye un proceso de revisión y supervisión editorial.

En 2026, se lanzarán las Uvas MICHELIN en Borgoña y Burdeos

El proyecto Uvas MICHELIN comenzará en dos regiones que figuran entre las más emblemáticas del panorama vitivinícola mundial: Borgoña y Burdeos. En ellas, los futuros galardones celebrarán la diversidad, el valor histórico y la riqueza cultural del vino à la française.

A lo largo de los siglos, Burdeos se ha consolidado como una potencia clave en el mundo vinícola. Sus distinguidos viñedos, su prestigio y fama trascienden las fronteras de Francia, tanto por sus tradiciones como por su capacidad de innovar.

Borgoña, por su parte, destaca por un enfoque profundamente arraigado en el patrimonio local. Sus viñedos familiares reflejan tradiciones rigurosas y una atención meticulosa en cada etapa del proceso de elaboración. Generación tras generación, estos legados han preservado la identidad local y forjado la reputación mundial de Borgoña.