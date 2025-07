La estrategia de posicionamiento en los mercados foco para el Vino Argentino

En el día de ayer, Wines of Argentina (WofA) , institución responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, llevó adelante su Workshop Estratégico 2025, un encuentro que cada año organiza la entidad para analizar la situación de los mercados foco de la estrategia, identificar las principales tendencias y delinear el plan de acción en materia de promoción.

Hacia el final del encuentro, Carolina Bruzzone, COO (Chief Operator Officer) y Mariano Favetto, director general creativo de la agencia GREY, presentaron la nueva estrategia de comunicación para el Vino Argentino "The Wine for Now", que invita a repensar el presente y el futuro del Vino Argentino desde una lógica de adaptación, espontaneidad y cercanía con los públicos globales. La iniciativa pone el foco en los mercados estratégicos de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Canadá.