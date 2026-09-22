La combinación audaz de Paula Chaves: encaje, transparencias y cuero

Paula Chaves sorprendió con un look de noche que fusiona encaje, transparencias y cuero. Mirá cómo los combinó en la nota.

Paula Chaves armó un look de noche con mucha personalidad al combinar encaje, transparencia y cuero. La apuesta de la conductora se apoyó en el mix de texturas como recurso central para unir lo romántico y lo rockero, aunque a simple vista parezcan opuestos.

El estilismo contó con una campera de cuero, un top de inspiración lencera y una falda larga de encaje transparente. El encaje, aunque vinculado habitualmente a una estética más delicada, cobró fuerza cuando se lo colocó junto al cuero, y el resultado fue un conjunto muy sensual.

La falda larga, por su lado, estaba confeccionada en encaje negro con dibujo floral y tenía un efecto transparente que dejó ver las piernas. Debajo, Paula llevó una prenda corta que convirtió la transparencia en parte del diseño, mientras que el top también siguió con la misma línea, siendo negro, con escote pronunciado y detalles de encaje.