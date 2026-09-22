La casa histórica que se convirtió en un viaje por el espacio

Una casa del siglo XVI, en el centro de Tarnów , Polonia , fue restaurada para convertirse en un espacio científico interactivo . Pasa Odkry ocupa tres pisos y sótanos históricos, con decenas de instalaciones y un planetario inflable dedicado al cosmólogo Micha Heller. Durante las obras también aparecieron pinturas murales de los siglos XVIII y XIX.

La construcción ubicada en Rynek 4, en el centro histórico de Tarnów , fue levantada en el siglo XVI. Después de atravesar distintos usos y transformaciones, el edificio fue sometido a una profunda restauración para albergar el nuevo Pasa Odkry (Pasaje del Descubrimiento) , un espacio dedicado a la ciencia y la tecnología .

La histórica vivienda de Tarnów fue transformada y los visitantes pueden recorrer diferentes ambientes dedicados a la ciencia y la experimentación.

El proyecto aprovecha tres pisos y las antiguas bodegas para instalar decenas de experiencias interactivas. La propuesta busca explicar fenómenos científicos y mostrar cómo funcionan distintos dispositivos de una manera accesible, especialmente para estudiantes y familias.

Una de las salas está dedicada a Micha Heller , físico teórico, cosmólogo e historiador de la ciencia nacido en Tarnów. Allí los visitantes pueden ingresar a un planetario inflable y experimentar una representación del cielo y del espacio.

El recorrido también incluye espacios vinculados con otros científicos y creadores relacionados con la ciudad. Hay instalaciones dedicadas a la química, la naturaleza, la ingeniería, la arquitectura y diferentes formas de resolver problemas mediante la experimentación.

Pinturas que aparecieron detrás de los revestimientos

Durante la restauración apareció otra sorpresa: los especialistas encontraron policromías históricas debajo de antiguos revoques. Las pinturas cubrían paredes y techos de las grandes salas del primer piso y, en algunos sectores, se detectaron varias capas superpuestas.

Las pinturas murales fueron encontradas durante los trabajos de restauración. https://pasazodkryc.pl/

Las decoraciones corresponden principalmente a los siglos XVIII y XIX y fueron restauradas antes de continuar con la adaptación del edificio. Así, el nuevo espacio científico conservará parte de la historia artística de una casa que tuvo funciones muy diferentes a lo largo de los siglos.

FUENTE: Pasaż Odkryć, sitio oficial del espacio científico de Tarnów, con información sobre las salas, el planetario y las actividades.