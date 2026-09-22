La casa histórica que se convirtió en un viaje por el espacio
Una histórica casa fue restaurada para convertirse en un espacio científico con un planetario, experimentos interactivos y pinturas ocultas bajo viejos revestimientos.
Una casa del siglo XVI, en el centro de Tarnów, Polonia, fue restaurada para convertirse en un espacio científico interactivo. Pasa Odkry ocupa tres pisos y sótanos históricos, con decenas de instalaciones y un planetario inflable dedicado al cosmólogo Micha Heller. Durante las obras también aparecieron pinturas murales de los siglos XVIII y XIX.
Una casa de 500 años con una nueva función
La construcción ubicada en Rynek 4, en el centro histórico de Tarnów, fue levantada en el siglo XVI. Después de atravesar distintos usos y transformaciones, el edificio fue sometido a una profunda restauración para albergar el nuevo Pasa Odkry (Pasaje del Descubrimiento) , un espacio dedicado a la ciencia y la tecnología.
El proyecto aprovecha tres pisos y las antiguas bodegas para instalar decenas de experiencias interactivas. La propuesta busca explicar fenómenos científicos y mostrar cómo funcionan distintos dispositivos de una manera accesible, especialmente para estudiantes y familias.
Un planetario dentro de un edificio de siglos
Una de las salas está dedicada a Micha Heller, físico teórico, cosmólogo e historiador de la ciencia nacido en Tarnów. Allí los visitantes pueden ingresar a un planetario inflable y experimentar una representación del cielo y del espacio.
El recorrido también incluye espacios vinculados con otros científicos y creadores relacionados con la ciudad. Hay instalaciones dedicadas a la química, la naturaleza, la ingeniería, la arquitectura y diferentes formas de resolver problemas mediante la experimentación.
Pinturas que aparecieron detrás de los revestimientos
Durante la restauración apareció otra sorpresa: los especialistas encontraron policromías históricas debajo de antiguos revoques. Las pinturas cubrían paredes y techos de las grandes salas del primer piso y, en algunos sectores, se detectaron varias capas superpuestas.
Las decoraciones corresponden principalmente a los siglos XVIII y XIX y fueron restauradas antes de continuar con la adaptación del edificio. Así, el nuevo espacio científico conservará parte de la historia artística de una casa que tuvo funciones muy diferentes a lo largo de los siglos.
FUENTE: Pasaż Odkryć, sitio oficial del espacio científico de Tarnów, con información sobre las salas, el planetario y las actividades.