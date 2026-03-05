La Arístides Villanueva celebra su 8° aniversario: line up de lujo y una noche que promete un clima de festejo único

La Ciudad de Mendoza se detiene para rendir homenaje a su pulso nocturno más vital. El octavo aniversario de la avenida Arístides Villanueva llega en un momento clave del calendario local, sirviendo como el preludio perfecto para la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Bajo un cielo que juega con la inestabilidad típica de marzo, la energía ya se siente en cada esquina: algunos bares han transformado sus veredas en palcos preferenciales y los primeros asistentes comienzan a poblar una arteria que hoy pertenece exclusivamente a los peatones y a la cultura.

Fiesta de la Arístides 2026 portada Fiesta de la Arístides 2026 Maru Mena /MDZ Escenarios invertidos y una nueva dinámica urbana La organización decidió invertir la ubicación de los escenarios para optimizar el flujo de las miles de personas que se esperan. "Buscamos que la experiencia sea más fluida; la rotación de los escenarios permite que el público de la electrónica y el del rock convivan en un ecosistema más cómodo y seguro", comentan desde la organización. El escenario Sernova, epicentro del beat electrónico, se sitúa ahora en la intersección con Tiburcio Benegas, mientras que el escenario Andes Origen despliega su potencia rockera en el cruce con calle Huarpes.

El line up de este año refleja una curaduría de exportación que equilibra el talento local con el prestigio nacional. Mateo Sujatovich, al frente de Conociendo Rusia, llega como el gran estandarte del pop rock contemporáneo para coronar el escenario de calle Huarpes junto a bandas como Demorados y Esperanzah y la energía de DJ Aka Delicia. En el otro extremo, la sofisticación del progressive house tiene nombre propio: Ezequiel Arias. El DJ argentino, de creciente proyección internacional, será el encargado de elevar los decibelios en un sector que ya es un imán para los amantes del género, también harán vibrar el escenario Valentina Chaves y Puna.

Fiesta de la Arístides 2026 Fiesta de la Arístides 2026 Maru Mena /MDZ Gastronomía y espíritu de celebración Más allá de lo estrictamente musical, el aniversario se consolida como un banquete social. Los locales gastronómicos, motores fundamentales de la identidad de la avenida, han diseñado propuestas específicas para esta velada. Con combos aniversario que parten desde los $10.000, la oferta busca integrar a todos los perfiles de visitantes, desde el turista que aspira a maridar un vino local con la música en vivo, hasta los grupos de amigos que eligen la Arístides como su punto de encuentro innegociable antes de los platos fuertes de la Vendimia.

Para garantizar que la experiencia sea puramente disfrute, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ha desplegado un operativo de tránsito integral. Desde las 18 horas, el corte de la avenida es total, permitiendo que el corredor se convierta en un paseo seguro. Según los guías y preventores apostados en la zona, la recomendación es clara: "Es fundamental priorizar el ingreso por las calles transversales y, en lo posible, acercarse en transporte público para evitar las demoras lógicas de un evento de esta magnitud". La seguridad y la asistencia están reforzadas para que la única preocupación sea elegir qué escenario visitar primero.