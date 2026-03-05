Presenta:

Estilo

|

Château

Un Château francés pero en Mendoza, y una exclusiva reunión: todos los Sociales de una velada única

Château d’Ancón es un lugar único en Mendoza y fue sede de un evento top. En la nota, quien fue el protagonisma, los detalles de la reunión y todas las fotos.

Federico Croce

Federico Croce

No te pierdas los detalles y la galería de fotos de Sociales, al final de la nota.

No te pierdas los detalles y la galería de fotos de Sociales, al final de la nota.

En el marco de su centenario, Château d’Ancón puso en funcionamiento un WineSpot en La Carrera, Valle de Uco. El nuevo espacio abre sus puertas como parte de la reapertura integral del Château y amplía el proyecto vitivinícola hacia una programación estable de contenidos culturales y enogastronómicos.

La historia de este bello Château comenzó en 1908, con la plantación de viñas en una zona que aún no estaba consolidada como región vitivinícola. En 1926 se inauguró la bodega, sentando las bases de un modelo productivo enfocado en el trabajo en altura y la lectura precisa del paisaje. Hoy, a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, los viñedos se concentran principalmente en Pinot Noir y Chardonnay, variedades que encuentran en la montaña condiciones de frescura y amplitud térmica determinantes. El equipo enológico, liderado por Emiliano Turano Ochoa con asesoramiento de Juan Pablo Michelini, desarrolla vinos con mínima intervención y lectura parcelaria, orientados a expresar con fidelidad el origen.

En este contexto, desde el lugar han ideado un ciclo cultural interesante y diferente: Ediciones Únicas. Este ciclo se presenta como un eje conceptual de esta nueva etapa, y propone encuentros que suceden una sola vez y articulan vino, gastronomía y pensamiento. La iniciativa busca consolidar un modelo de enoturismo cultural que priorice la profundidad temática, la conversación y la construcción de comunidad alrededor del vino.

Pigna celebró a San Martín en Château d’Ancón

El reconocido y mediático historiador Felipe Pigna fue quien encabezó este encuentro, que fue titulado “Pigna celebra a San Martín”. El mismo estuvo centrado en los años en que el Libertador vivió en Mendoza como gobernador, organizó el territorio y promovió un modelo de desarrollo productivo que trascendió la dimensión militar. La tertulia profundizó en el vínculo del Libertador con la vitivinicultura, el rol del vino en la Mendoza de comienzos del siglo XIX y los cruces entre política, economía regional y producción.

La experiencia incluyó un menú sanmartiniano diseñado por el chef de maison Bruno Zerhau, con dirección histórica del propio Pigna, inspirado en distintos momentos de la vida del Libertador y en sus vínculos con Yapeyú (Argentina), Murcia (España) y Boulogne Sur Mer (Francia). Los vinos de Château d’Ancón acompañaron el encuentro con la armonización presentada por Emiliano Turano Ochoa y Juan Pablo Michelini.

No te pierdas la galería de Sociales, a continuación:

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-1
Emiliano Turano, Jorge Bailey, Gabriela Testa, Felipe Pigna, Juan Pablo Michelini y Picky Courtois.

Emiliano Turano, Jorge Bailey, Gabriela Testa, Felipe Pigna, Juan Pablo Michelini y Picky Courtois.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-22
Roberto Grau y Mariana Schweitzer.

Roberto Grau y Mariana Schweitzer.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-31
José Alberto Zuccardi se encontró con la Rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez.

José Alberto Zuccardi se encontró con la Rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-23
Felipe Pigna disertó a sala llena en el Chateau d’Ancón.

Felipe Pigna disertó a sala llena en el Chateau d’Ancón.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-24
María Cecilia Pareja y Juan David Sánchez.

María Cecilia Pareja y Juan David Sánchez.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-25
Eliana Zárate, Gladys Vidal y Zulema Fernández.

Eliana Zárate, Gladys Vidal y Zulema Fernández.

DSC00864
Bruno Zerhau, chef de Chateau d’Ancón.

Bruno Zerhau, chef de Chateau d’Ancón.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-26
Carolina Bocchia y Marcelo Von Der Heyde.

Carolina Bocchia y Marcelo Von Der Heyde.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-27
Marcela Tapia y Alejandro Mercadante.

Marcela Tapia y Alejandro Mercadante.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-28
Adriano Miranda y Ana De Cara.

Adriano Miranda y Ana De Cara.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-29
Cristina Mengarelli, Natalia Gutiérrez y Gabriela Testa.

Cristina Mengarelli, Natalia Gutiérrez y Gabriela Testa.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-30
Florencia Aise Di Paola junto a Mariela Larregola.

Florencia Aise Di Paola junto a Mariela Larregola.

DSC00658
Delicias peruanas, francesas y argentinas, para degustar post charla.

Delicias peruanas, francesas y argentinas, para degustar post charla.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-32
Federico Juarros, Flavia Amad y Julieta Aguerregaray.

Federico Juarros, Flavia Amad y Julieta Aguerregaray.

DSC00662
Un close up de algunos de los vinos que se sirvieron en la velada.

Un close up de algunos de los vinos que se sirvieron en la velada.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-15
Gabriela Testa le entregó el pasaporte sanmartiniano a Jorge Bailey y Felipe Pigna.

Gabriela Testa le entregó el pasaporte sanmartiniano a Jorge Bailey y Felipe Pigna.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-16
La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, departió con Felipe Pigna en el momento post charla.

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, departió con Felipe Pigna en el momento post charla.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-17
Cristian Williams, Facundo Ernesto Suárez Lastra, Juan Pablo Michelini y Juanfa Suárez Lastra.

Cristian Williams, Facundo Ernesto Suárez Lastra, Juan Pablo Michelini y Juanfa Suárez Lastra.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-18
Federico Pettit junto a Salomé Vorfas.

Federico Pettit junto a Salomé Vorfas.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-19
Juampi Michelini y Emi Turano hablaron sobre el increíble portfolio de vinos de Chateau d’Ancón.

Juampi Michelini y Emi Turano hablaron sobre el increíble portfolio de vinos de Chateau d’Ancón.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-20
Un interesante charla sobre particularidades de la vida del General San Martín, a cargo de Felipe Pigna.

Un interesante charla sobre particularidades de la vida del General San Martín, a cargo de Felipe Pigna.

sociales Felipe Pigna chateau dAncon-21
Etienne Koninckx y Clementina Cervantes.

Etienne Koninckx y Clementina Cervantes.

Archivado en

Notas Relacionadas