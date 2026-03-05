Un Château francés pero en Mendoza, y una exclusiva reunión: todos los Sociales de una velada única

Château d’Ancón es un lugar único en Mendoza y fue sede de un evento top. En la nota, quien fue el protagonisma, los detalles de la reunión y todas las fotos.

En el marco de su centenario, Château d’Ancón puso en funcionamiento un WineSpot en La Carrera, Valle de Uco. El nuevo espacio abre sus puertas como parte de la reapertura integral del Château y amplía el proyecto vitivinícola hacia una programación estable de contenidos culturales y enogastronómicos.

La historia de este bello Château comenzó en 1908, con la plantación de viñas en una zona que aún no estaba consolidada como región vitivinícola. En 1926 se inauguró la bodega, sentando las bases de un modelo productivo enfocado en el trabajo en altura y la lectura precisa del paisaje. Hoy, a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, los viñedos se concentran principalmente en Pinot Noir y Chardonnay, variedades que encuentran en la montaña condiciones de frescura y amplitud térmica determinantes. El equipo enológico, liderado por Emiliano Turano Ochoa con asesoramiento de Juan Pablo Michelini, desarrolla vinos con mínima intervención y lectura parcelaria, orientados a expresar con fidelidad el origen.

En este contexto, desde el lugar han ideado un ciclo cultural interesante y diferente: Ediciones Únicas. Este ciclo se presenta como un eje conceptual de esta nueva etapa, y propone encuentros que suceden una sola vez y articulan vino, gastronomía y pensamiento. La iniciativa busca consolidar un modelo de enoturismo cultural que priorice la profundidad temática, la conversación y la construcción de comunidad alrededor del vino.

Pigna celebró a San Martín en Château d’Ancón El reconocido y mediático historiador Felipe Pigna fue quien encabezó este encuentro, que fue titulado “Pigna celebra a San Martín”. El mismo estuvo centrado en los años en que el Libertador vivió en Mendoza como gobernador, organizó el territorio y promovió un modelo de desarrollo productivo que trascendió la dimensión militar. La tertulia profundizó en el vínculo del Libertador con la vitivinicultura, el rol del vino en la Mendoza de comienzos del siglo XIX y los cruces entre política, economía regional y producción.

La experiencia incluyó un menú sanmartiniano diseñado por el chef de maison Bruno Zerhau, con dirección histórica del propio Pigna, inspirado en distintos momentos de la vida del Libertador y en sus vínculos con Yapeyú (Argentina), Murcia (España) y Boulogne Sur Mer (Francia). Los vinos de Château d’Ancón acompañaron el encuentro con la armonización presentada por Emiliano Turano Ochoa y Juan Pablo Michelini.