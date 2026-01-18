Junín ya tiene reina departamental y su nombre es Mara Valentina Lizana Muñoz

En sintonía con la celebración por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia , Junín vivió su Vendimia departamental este sábado con una propuesta que se construyó como un relato sensible y poético sobre la identidad, la memoria y la fuerza transformadora de su comunidad.

Encontró su punto culminante en la emotiva coronación de Mara Valentina Lizana Muñoz de Ciudad como la flamante Reina con 23 votos, y Candela Caballero de Alto Verde como Virreina Departamental con 20 votos. Mientras que la nueva Reina del Encuentro de las Naciones es Julieta Agustina Cónsoli de Ingeniero Giagnoni, que se definió luego de un empate en 18 votos.

La obra central, titulada El milagro que florece, se construyó como una metáfora profunda del origen y el presente del departamento, entendiendo a la vendimia como el resultado de una historia colectiva marcada por el trabajo, la fe y la esperanza. Todo comenzó en la intimidad de un "Poeta" enfrentado a la página en blanco, atravesado por la duda de cómo contar una tierra cuya historia parecía ya escrita.

La aparición del Viento, testigo eterno del territorio, fue el punto de quiebre del relato. Le recordó al Poeta y al público que la memoria no es quietud, sino movimiento; que cada cosecha resignifica el pasado y que la historia vive y se transforma en el presente. Guiados por esa voz simbólica, los espectadores viajaron hacia los orígenes, con el desierto dormido, la greda agrietada y la llegada del agua como un milagro fundacional.

El relato avanzó por las huellas del pueblo Huarpe, la patria gaucha y la gesta libertadora encabezada por el General San Martín, quien encontró en estas tierras el impulso necesario para la libertad americana. La escena, entonces, se volvió épica, combinando danza, música y una puesta visual que honró el pasado.

La llegada de los inmigrantes ocupó un lugar central en la narrativa. Hombres y mujeres portadores de trabajo, fe y futuro que, junto a los habitantes originarios, sellaron un pacto de sudor y suelo capaz de transformar la aridez en jardín. La historia no esquivó las dificultades, y habló de las heladas, el granizo, la incertidumbre y los tiempos difíciles que aparecieron como pruebas que forjaron el carácter colectivo de Junín.

El Poeta finalmente comprendió que su tarea no era inventar, sino dar forma a una historia viva que seguía escribiéndose. El cierre fue una explosión de alegría, con más de 300 artistas en escena dando vida a un latido colectivo.

El cierre musical estuvo a cargo de Dyango, mientras que, el viernes 16, el XXII Encuentro de las Naciones había abierto el calendario con Indio Rojas y Estelares, marcando un inicio potente y multitudinario.

El domingo 18 y el lunes 19 completarán la agenda en el Parque Recreativo Dueño del Sol, con Los Caligaris primero y, como broche final, La K’onga junto al Chaqueño Palavecino, en una noche que requiere entrada, las cuales pueden adquirirse a través de www.tuentrada.com. Todo esto se desarrolla en el marco del Encuentro de las Naciones, una celebración que nació en 2003 como iniciativa gastronómica y que, con los años, se transformó en un evento integral donde conviven colectividades, danzas típicas, música en vivo, artesanos y sabores del mundo.