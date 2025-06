Juliana Awada llevó un look rural chic para un almuerzo en el campo

Ese detalle, el de las botas bien protagonistas, no es menor. Son el tipo de ítem que le da sentido al jean ajustado, sobre todo en un contexto más agreste, donde hay pasto, tierra o caminos sin pavimentar. Es ese mix de funcionalidad y estilo lo que hace que el conjunto tenga lógica, además de verse bien.

Sumó al look unos anteojos de sol oscuros, pelo suelto y esa actitud de quien no necesita sobreproducirse para transmitir presencia. No hubo accesorios llamativos, ni texturas que compitieran entre sí. El estilo de Juliana tiene mucho de coherencia, pues siempre se viste para el lugar donde está, y eso es algo que muchas veces se subestima.