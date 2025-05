Juliana Awada, icónica con lo básico: cómoda y regia al mismo tiempo

En su cuenta de Instagram, Juliana Awada compartió desde su oficina un conjunto total denim. El look que eligió se arma con poquísimo, pero funciona perfecto. Llevó una camisa de jean oversize y un pantalón ancho en un azul profundo, casi navy. Muy relajada, cómoda y muy del día a día. Sumó una remera blanca básica y zapatillas marrones, y armó un equipo que cualquier amante de lo clásico puede replicar.

Juliana Awada suele apostar por el “menos es más”, y este look es casi un resumen visual de esa filosofía. Nada sobra y todo encaja, así como tampoco hay estridencias ni accesorios llamativos, pero aun así logra que su presencia se note.

La apuesta al total denim no es nueva, pero sí es un terreno donde muchas fallan. El secreto, parece, está en elegir bien los tonos y las siluetas. En este caso, la camisa amplia equilibró el jean ancho, y el toque casual de las zapatillas terminó de bajar el look a tierra.

Desde hace años, Juliana es en una figura de la moda local. No solo por sus apariciones públicas como ex primera dama, sino también por su trabajo como diseñadora y empresaria. Su perfil bajo no impide que sus looks recorran redes y medios. De hecho, muchas veces basta con una historia como esta para que un conjunto se vuelva referencia.

El look total denim de Juliana Awwada.

La elección del denim tampoco es casual. El jean es un clásico que nunca se va, pero cada tanto necesita un pequeño empujón para volver a ser parte de las tendencias. La buena noticia es que, para armar este look, no se necesita de piezas inaccesibles ni de combinaciones complicadas.