Dolores Barreiro en París: la clave para un look cómodo y canchero

Dolores Barreiro fue invitada a París por Lacoste para presenciar un partido en Roland Garros. La modelo y empresaria se plantó en la tribuna con un look que tiene todo lo que se busca en un estilismo actual, desde comodidad, mezcla de estilos y ese toque personal que solo alguien con tanto recorrido en la moda puede sostener con soltura.

Lejos de ir como espectadora glamourosa sin más, Dolores se mostró con la emoción de quien entiende el juego y lo respira desde adentro. Roland Garros no fue para ella solo un evento más, sino una experiencia donde se cruzaron dos mundos que le apasionan, siendo aquellos el deporte y el estilo.

El outfit fue una muestra de cómo combinar piezas que, a priori, no parecen ir juntas. Empezó con un hoodie color terracota, una prenda casual que dio la base relajada del look . Por encima, un blazer blanco oversize que marcó la silueta y aportó esa cuota de estructura. En cuanto a la elección de la parte de abajo, llevó una mini de seda con estampa tipo pañuelo italiano, que sumó movimiento, textura y color de manera novedosa.

Como si todo eso no alcanzara, coronó el estilismo con sus infaltables botas texanas que no solo cerraron el look, sino que también lo elevaron. Dolores sumó gafas cat-eye, pulseras chunky doradas y una cartera clutch de Lacoste que acompañó sin robar protagonismo. Todo jugó en una paleta cálida y neutra, ideal para una tarde en la ciudad del amor viendo tenis de primer nivel.