Inteligencia artificial: la inversión global entre 2010 y 2024 supera los USD 600.000 millones

Entre 2010 y 2024, la inteligencia artificial ha captado casi USD 600.000 millones y sigue creciendo al 33% anual. No es solo dinero: es un cambio global en cómo se hacen negocios y se crean oportunidades de empleo . Según destacó Cathy Li, del Foro Económico Mundial, que comenzó hoy en Davos (Suiza), “la IA ya no es experimental, es estratégica”.

Startups y sectores tradicionales de todo el mundo están incorporando inteligencia artificial, haciendo que la creatividad y la eficiencia sean globales. Foto: archivo.

Estados Unidos y China concentran el 65% de la inversión, pero la tecnología se expande rápido.

La inteligencia artificial no está en fase experimental: hoy automatiza procesos, analiza datos y guía decisiones. Incluso en tiempos inciertos, las empresas apuestan fuerte porque la IA es un activo clave de productividad y crecimiento.

El Foro Económico Mundial de Davos proyecta que entre 2025 y 2030 la inteligencia artificial cambiará el 22% de los empleos actuales (2 de cada 10) y se crearán roles nuevos equivalentes al 14% del empleo global. Solo un 8% de los puestos podrían desaparecer o ser reemplazados. Entonces la clave consistirá en adaptarse rápido y aprender nuevas habilidades.

Según Cathy Li, las empresas hoy se centran en perfeccionar y mejorar sus sistemas de inteligencia artificial evaluando qué funciona y qué no.

Lo que se viene

Entre 2025 y 2030, de la mano de la inteligencia artificial se proyecta en el mundo:

La creación de 170 millones de nuevos puestos de trabajo (equivalentes al 14 % del empleo actual),

actual), Alrededor de 92 millones de puestos de trabajo (8 % de los empleo s existentes) podrían desaparecer o ser reemplazados.

s existentes) podrían desaparecer o ser reemplazados. Resultado: aumento neto del 7% del empleo mundial (78 millones de puestos de trabajo).

mundial (78 millones de puestos de trabajo). La mayoría de las empresas y organizaciones ya operan con estrategias de IA definidas que se están implementando activamente, en lugar de probarse en forma piloto

El balance proyectado es positivo, con una ganancia neta de unos 78 millones de empleos a nivel mundial, aunque con fuertes desafíos en capacitación y reconversión laboral. Para el Foro Económico Mundial de Davos, el gran reto no es la destrucción de empleo, sino la velocidad del cambio.

El reto no es perder empleo, sino aprovechar la velocidad del cambio. Capacitación, reconversión y creatividad serán esenciales para navegar esta revolución tecnológica que ya transforma el mundo.