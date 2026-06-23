Hoy es el día de los que se llaman Juan: conocé por qué y qué se celebra

Cada 23 de junio se celebra la Noche de San Juan, una festividad ancestral que aún hoy se practica con rituales especiales. Conocé más en la nota.

Cada 23 de junio, en la víspera del nacimiento de San Juan Bautista, se celebra la Noche de San Juan, una de las festividades más antiguas y simbólicas que aún perdura en diferentes culturas alrededor del mundo.

Conocé más sobre la Noche de San Juan: Si bien la festividad tiene un origen cristiano vinculado al nacimiento de Juan el Bautista, su trasfondo es aún más antiguo, porque desde la creencia pagana el fuego simboliza la limpieza espiritual, la protección y la renovación; en el hemisferio norte se la asocia con el solsticio de verano, mientras que en el hemisferio sur se la relaciona con el inicio de la estación más fría y con la noche más larga del año.

Desde el salto de la hoguera hasta las peticiones escritas en papeles que se queman. Euronews Esta celebración se lleva a cabo en distintas partes del mundo e incluye una serie de rituales de purificación que buscan limpiar el alma y el espíritu de las energías negativas acumuladas durante el año, y entre los más populares se encuentra el salto de la hoguera, que consiste en saltar por encima de las llamas para purificarse y para atraer la buena suerte, siendo este un acto que se ha convertido en un símbolo de la Noche de San Juan.