Hogares que respiran: cómo usar el espacio negativo en casa

Dejar zonas libres dentro de un hogar no es el resultado de una falta de ideas. Por el contrario es una decisión consciente que permite mejorar la estética y destacar el diseño y arquitectura. Se trata del espacio negativo (o “ espacio vacío”), definido como la ausencia intencional de objetos dentro de un ambiente.

Uno de los usos más efectivos del espacio negativo es llamar la atención, ya que se cambia la perspectiva del espacio que lo rodea. Créditos: K. Leverne y De Rosee Sa .

Aunque a primera vista pueda parecer que falta algo, en realidad el espacio negativo cumple un rol clave: darle orden al conjunto y descanso a la mirada. También sirve para que los ambientes respiren, funciona con cualquier decoración y diseño, destaca muebles, arte y arquitectura; y además porque menos objetos pueden generar más impacto y un equilibrio visual que mejore la sensación de orden y calma .

Un sillón, una obra de arte o un objeto decorativo ganan protagonismo cuando tienen espacio a su alrededor. Al no competir con otros elementos, se vuelve el foco visual de un ambiente determinado, entonces comunica más que muchos objetos (muebles, piezas de arte y otros) juntos porque darle aire a estos objetos los vuelve protagonistas. En definitiva, se trata de menos objetos y más impacto.

¿Cuántas sillas decorativas necesita realmente este living? Menos de las que uno cree. Llenar los espacios con muebles u objetos puede diluir el impacto de las piezas más elegantes. El espacio negativo es un punto de partida para considerar si hace falta agregar, en este caso, un mueble extra. Créditos: Lulu y Georgia .

El arte de no llenarlo todo: la clave del equilibrio

Separar los muebles de las paredes y evitar el exceso mejora la circulación y hace que los espacios se sientan más amplios y cómodos. Dejar superficies libres permite que la arquitectura sea parte activa del diseño.Por eso, los dormitorios suelen ser los ambientes más “editados” del hogar: el espacio libre invita al descanso, con ventanas y techos altos (que no necesitan competencia). Menos muebles no significa menos diseño, sino mayor claridad.

Distribuir las piezas más expresivas -como lo puede ser un jarrón o florero- permite que la vista, y finalmente la persona, se desplace por la habitación con mayor facilidad, lo que significa el espacio negativo para el diseño el establecer un ritmo visual. Créditos: Studio Duggan.

Ambientes que transmiten calma

Alternar zonas cargadas con zonas despejadas genera ritmo visual y tranquilidad. Combinar zonas llenas con zonas vacías en el hogar crea un recorrido visual más armónico y una sensación constante de bienestar.

En un mundo acostumbrado a sumar, el diseño propone restar. El espacio negativo es esa “nada” que, en realidad, lo cambia todo. Y por supuesto, una herramienta gratuita y muy efectiva.