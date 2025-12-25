Helado casero: la receta simple que crece en popularidad entre los argentinos

Con temperaturas en alza y un consumo de helado que no deja de crecer, cada vez más personas se animan a prepararlo en casa.

Con la llegada del calor y el aumento en el precio de los postres tradicionales, el helado casero se transformó en una de las tendencias culinarias más fuertes del verano. En redes sociales, blogs gastronómicos y canales de cocina, se multiplican las recetas que prometen cremosidad sin conservantes, con ingredientes básicos y sin necesidad de maquinaria profesional.

Helado de almendra: delicioso y refrescante postre casero Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock El auge de las recetas caseras A diferencia de lo que sucede con otros postres, el helado casero no requiere grandes habilidades de repostería. Con pocos elementos -un bowl, una batidora y una heladera común- es posible replicar versiones muy cercanas a las de una heladería artesanal.

Para quienes buscan ahorrar, controlar los ingredientes o simplemente probar sabores personalizados, esta alternativa gana cada vez más adeptos.

La receta base del helado casero Existen distintas técnicas, pero la preparación más práctica y difundida entre aficionados tiene tres ingredientes esenciales:

Crema de leche

Leche condensada

Esencia o saborizante (vainilla, cacao, frutas procesadas, dulce de leche, café, etc.) Esta fórmula, conocida como “base de helado sin máquina”, permite obtener una textura aireada y cremosa sin necesidad de batir durante el frizado.