Presenta:

Estilo

|

Helado

Helado casero: la receta simple que crece en popularidad entre los argentinos

Con temperaturas en alza y un consumo de helado que no deja de crecer, cada vez más personas se animan a prepararlo en casa.

MDZ Estilo

Prepara helado casero y disfrutá del verano.

Prepara helado casero y disfrutá del verano.

Con la llegada del calor y el aumento en el precio de los postres tradicionales, el helado casero se transformó en una de las tendencias culinarias más fuertes del verano. En redes sociales, blogs gastronómicos y canales de cocina, se multiplican las recetas que prometen cremosidad sin conservantes, con ingredientes básicos y sin necesidad de maquinaria profesional.

Helado de almendra: delicioso y refrescante postre casero Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

El auge de las recetas caseras

A diferencia de lo que sucede con otros postres, el helado casero no requiere grandes habilidades de repostería. Con pocos elementos -un bowl, una batidora y una heladera común- es posible replicar versiones muy cercanas a las de una heladería artesanal.

Te Podría Interesar

Para quienes buscan ahorrar, controlar los ingredientes o simplemente probar sabores personalizados, esta alternativa gana cada vez más adeptos.

La receta base del helado casero

Existen distintas técnicas, pero la preparación más práctica y difundida entre aficionados tiene tres ingredientes esenciales:

  • Crema de leche
  • Leche condensada
  • Esencia o saborizante (vainilla, cacao, frutas procesadas, dulce de leche, café, etc.)

Esta fórmula, conocida como “base de helado sin máquina”, permite obtener una textura aireada y cremosa sin necesidad de batir durante el frizado.

Cómo hacerlo paso a paso

  • Batir la crema de leche hasta que esté firme, con textura de chantilly.
  • Incorporar la leche condensada en forma envolvente, para evitar que la mezcla pierda aire.
  • Agregar el sabor elegido: vainilla, cacao tamizado, puré de frutillas, dulce de leche repostero o lo que se quiera experimentar.
  • Colocar en un recipiente hermético y llevar al freezer durante al menos 6 horas.
  • Retirar 10 minutos antes de servir, para lograr una textura más suave.

El resultado es un helado con cuerpo, estable y dulce, ideal para personalizar con chips de chocolate, trozos de fruta, salsa de caramelo o frutos secos.

Los sabores más fáciles para empezar

  • Vainilla clásica, que funciona como base para otras combinaciones.
  • Chocolate o cacao, que solo requiere sumar polvo amargo y, si se desea, chips.
  • Frutas de estación, especialmente frutilla, durazno y mango.
  • Dulce de leche, uno de los preferidos de los argentinos y también uno de los más simples.
Agasaja a tus seres queridos con este helado casero y exquisito Foto: Shutterstock
Agasaja a tus seres queridos con este helado casero y exquisito. Foto: Shutterstock

Agasaja a tus seres queridos con este helado casero y exquisito. Foto: Shutterstock

Consejos para un mejor resultado

  • Usar crema de leche bien fría facilita el montado.
  • Si se agregan frutas, es clave procesarlas sin agua para evitar cristales de hielo.
  • Los recipientes de metal enfrían más rápido que los de plástico.
  • Para un toque profesional, se puede sumar una cucharadita de glucosa o miel, que ayuda a mantener la textura suave.

Archivado en

Notas Relacionadas