Hay que cambiar la copa cada vez que se cambia de vino: verdad o mentira

Cambiar de vinos durante una comida o una degustación suele venir acompañado de una pregunta recurrente: ¿es realmente necesario cambiar la copa cada vez que se sirve un vino distinto? Aunque la respuesta rápida podría ser “depende”, lo cierto es que detrás de este hábito hay razones sensoriales, pero también mucho de contexto y sentido común.

Desde el punto de vista técnico, cada vino deja rastros aromáticos y gustativos en la copa. Los aromas, especialmente en vinos intensos o con crianza en madera, pueden quedar impregnados en el cristal y alterar la percepción del vino siguiente. Por eso, en catas profesionales o degustaciones comparativas, cambiar la copa —o al menos enjuagarla— es una práctica habitual.

Hay situaciones en las que el cambio de copa es claramente recomendable. Por ejemplo, cuando se pasa de un vino muy estructurado a uno más delicado, o de un tinto potente a un blanco o espumante. En estos casos, los restos aromáticos del vino anterior pueden “tapar” la expresión del siguiente y modificar su perfil.

También es aconsejable cambiar la copa al pasar de vinos dulces a secos, o de vinos con madera marcada a vinos jóvenes y frescos. En degustaciones formales, ferias o presentaciones técnicas, el cambio de copa permite evaluar cada vino en igualdad de condiciones.

En un contexto cotidiano —una cena entre amigos o una comida en casa— no siempre es necesario cambiar la copa . Si los vinos son del mismo estilo (por ejemplo, dos tintos jóvenes o dos blancos frescos), el impacto sensorial suele ser mínimo y no justifica interrumpir la experiencia.

Una alternativa práctica es enjuagar la copa con un poco del vino que se va a servir, descartarlo y luego servir la medida definitiva. Este gesto simple ayuda a “resetear” la copa sin necesidad de usar otra.

¿Una copa para cada tipo de vino?

Más allá del cambio entre vinos, hoy muchos especialistas coinciden en que una copa universal de buena calidad puede funcionar correctamente para la mayoría de los estilos. Si bien existen copas específicas para tintos, blancos o espumantes, no contar con una para cada vino no impide disfrutar la experiencia.

Cambiar la copa mejora la precisión sensorial, pero no debería convertirse en una barrera para disfrutar del vino. La clave está en entender el contexto: en una cata técnica, el recambio suma; en una comida relajada, la experiencia y el disfrute están por encima de la rigurosidad.

Al final, más que una regla estricta, se trata de una recomendación flexible, donde el vino sigue siendo protagonista y la copa, una aliada al servicio del placer.