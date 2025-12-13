Galletas de Navidad con glasé: receta fácil para una mesa dulce llena de color

Las galletas navideñas decoradas son un clásico que da magia y color a cualquier mesa festiva. Es una receta buenísima para hacer en familia, regalar en bolsitas o usar para decorar la mesa dulce con un toque personalizado. Su textura crocante y su sabor mantecoso se complementan perfecto con el glasé real, que permite jugar con formas, colores y diseños navideños.