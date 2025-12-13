Presenta:

Estilo

|

Receta

Galletas de Navidad con glasé: receta fácil para una mesa dulce llena de color

Una receta divertida y deliciosa que permite crear formas, colores y diseños personalizados, perfecta para las fiestas.

MDZ Estilo

Cómo hacer galletas navideñas decoradas.

Cómo hacer galletas navideñas decoradas.

Las galletas navideñas decoradas son un clásico que da magia y color a cualquier mesa festiva. Es una receta buenísima para hacer en familia, regalar en bolsitas o usar para decorar la mesa dulce con un toque personalizado. Su textura crocante y su sabor mantecoso se complementan perfecto con el glasé real, que permite jugar con formas, colores y diseños navideños.

Además, son muy fáciles de preparar y se mantienen impecables durante días. Así que... ¡manos a la obra!

Te Podría Interesar

Ingredientes

Para las galletas:

  • 250 g de manteca

  • 150 g de azúcar

  • 1 huevo

  • 1 cda de esencia de vainilla

  • 350 g de harina

Para el glasé:

  • 1 clara

  • 200 g de azúcar impalpable

  • Gotas de limón

  • Colorantes a elección

fcc4d35700e797666b90a30aa22295e6_galletas-navidad
Una receta tierna, dulce y muy versátil que se adapta a todas las edades y estilos de decoración.

Una receta tierna, dulce y muy versátil que se adapta a todas las edades y estilos de decoración.

Paso a paso de la receta

  1. Batí la manteca con el azúcar hasta cremar.

  2. Agregá el huevo y la vainilla.

  3. Incorporá la harina hasta formar una masa suave.

  4. Envolvé en film y llevá a la heladera 30 minutos.

  5. Estirá la masa de 5–7 mm y cortá con moldes navideños.

  6. Horneá 10–12 minutos a 180° hasta apenas dorar los bordes.

  7. Para el glasé, mezclá clara, azúcar impalpable y limón hasta espesar.

  8. Separá en bowls, agregá color, y decorá las galletas frías.

  9. Dejá secar completamente antes de guardar.

Archivado en

Notas Relacionadas