Galletas de Navidad con glasé: receta fácil para una mesa dulce llena de color
Una receta divertida y deliciosa que permite crear formas, colores y diseños personalizados, perfecta para las fiestas.
Las galletas navideñas decoradas son un clásico que da magia y color a cualquier mesa festiva. Es una receta buenísima para hacer en familia, regalar en bolsitas o usar para decorar la mesa dulce con un toque personalizado. Su textura crocante y su sabor mantecoso se complementan perfecto con el glasé real, que permite jugar con formas, colores y diseños navideños.
Además, son muy fáciles de preparar y se mantienen impecables durante días. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
Para las galletas:
250 g de manteca
150 g de azúcar
1 huevo
1 cda de esencia de vainilla
350 g de harina
Para el glasé:
1 clara
200 g de azúcar impalpable
Gotas de limón
Colorantes a elección
Paso a paso de la receta
Batí la manteca con el azúcar hasta cremar.
Agregá el huevo y la vainilla.
Incorporá la harina hasta formar una masa suave.
Envolvé en film y llevá a la heladera 30 minutos.
Estirá la masa de 5–7 mm y cortá con moldes navideños.
Horneá 10–12 minutos a 180° hasta apenas dorar los bordes.
Para el glasé, mezclá clara, azúcar impalpable y limón hasta espesar.
Separá en bowls, agregá color, y decorá las galletas frías.
Dejá secar completamente antes de guardar.