Estos son los números de la suerte para hoy lunes 26 de enero
Te develamos los números de la suerte para todos los signos del zodíaco, en esta nota. Además, una cita para inspirarte y un proverbio, con sabiduría milenaria.
Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo. Por eso, en la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.
La idea es que este dato te sirva para incorporarlo con actividades que transmitan buena energía a tu jornada. Podés visualizarlos o hacer un ejercicio mental o lúdico.
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.
También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.
Vos mismo creá actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.
La cita para reflexionar del día de hoy
“Un guerrero no renuncia a lo que ama, sino que encuentra el amor en lo que hace" - Dan Millman.
El proverbio de hoy
"Un pesimista dice: 'Un día menos de vida'. Un optimista dice: 'un día más vivido'. - Proverbio japonés
Los números de la suerte de cada signo
Aries
3, 9, 14, 27, 33, 45
Tauro
1, 15, 18, 21, 30, 46
Géminis
2, 17, 24, 36, 42, 47
Cáncer
5, 11, 20, 27, 33, 44
Leo
2, 8, 13, 29, 32, 41
Virgo
5, 17, 20, 26, 33, 47
Libra
3, 14, 23, 28, 33, 47
Escorpio
2, 9, 15, 21, 30, 48
Sagitario
7, 12, 16, 24, 38, 42
Capricornio
5, 13, 27, 36, 42, 45
Acuario
4, 7, 10, 14, 23, 39
Piscis
5, 11, 22, 39, 42, 47