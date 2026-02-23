Estos son los números de la suerte para hoy lunes 23 de febrero

Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo. Por eso, en la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.

La idea es que te sirvan para incorporarlos en actividades que transmitan buena energía a tu jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa, que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

O podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Creá vos mismo actividades y consignas con los números de la suerte para que esta te acompañe hoy.

La cita motivacional del día de hoy

“La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás". - Tales de Mileto

El proverbio chino de hoy

“En lugar de enojarte porque hay oscuridad, buscá la luz".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 7, 12, 24, 35, 43

Tauro

4, 18, 26, 28, 33, 47

Géminis

2, 17, 21, 30, 38, 42

Cáncer

9, 15, 29, 33, 37, 46

Leo

6, 11, 20, 27, 35, 42

Virgo

3, 17, 25, 32, 36, 49

Libra

5, 11, 20, 26, 33, 45

Escorpio

9, 16, 21, 34, 38, 42

Sagitario

6, 14, 17, 26, 39, 43

Capricornio

3, 7, 12, 24, 36, 45

Acuario

2, 11, 20, 27, 33, 49

Piscis

5, 13, 17, 25, 38, 42