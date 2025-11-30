Estos son los números de la suerte para hoy domingo 30 de noviembre
Te los comentamos a continuación, en esta nota. También te contamos el proverbio oriental del día para que lo pongas en práctica.
Estamos en tiempos complejos y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.
En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.
Te Podría Interesar
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.
También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.
Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.
mandela
Nelson Mandela, premio nobel de la paz.
La cita motivacional del día de hoy
"La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo". Nelson Mandela
El proverbio chino de hoy
"Si me das pescado, comeré hoy; si me enseñas a pescar, podré comer mañana"
Los números de la suerte de cada signo
Aries
4, 13, 20, 24, 32, 48
Tauro
1, 6, 11, 21, 26, 38
Géminis
9, 15, 18, 27, 32, 46
Cáncer
4, 7, 13, 26, 30, 49
Leo
2, 9, 12, 20, 32, 41
Virgo
3, 18, 19, 26, 31, 43
Libra
8, 14, 20, 36, 41, 47
Escorpio
5, 13, 15, 22, 39, 43
Sagitario
7, 14, 17, 20, 38, 49
Capricornio
1, 5, 13, 27, 33, 45
Acuario
5, 9, 14, 20, 32, 44
Piscis
6, 11, 21, 34, 37, 48