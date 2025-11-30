Presenta:

números de la suerte

Estos son los números de la suerte para hoy domingo 30 de noviembre

Te los comentamos a continuación, en esta nota. También te contamos el proverbio oriental del día para que lo pongas en práctica.

Los números de la suerte de hoy. Foto: freepik.com
Los números de la suerte de hoy. Foto: freepik.com

Estamos en tiempos complejos y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

mandela

Foto de archivo del 1 de diciembre de 2007 del expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. Foto: EFE
Foto de archivo del 1 de diciembre de 2007 del expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. Foto: EFE
Foto de archivo del 1 de diciembre de 2007 del expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. Foto: EFE

Nelson Mandela, premio nobel de la paz.

La cita motivacional del día de hoy

"La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo". Nelson Mandela

El proverbio chino de hoy

"Si me das pescado, comeré hoy; si me enseñas a pescar, podré comer mañana"

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48

