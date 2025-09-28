Estos son los números de la suerte para hoy domingo 28 de septiembre

Estamos en tiempos complejos, y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo. En MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada uno de los signos del zodiaco para el día de hoy.

Aplicalos a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico. Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección, y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

Frida Kahlo dejó una huella imborrable, a pesar de sus padecimientos.

La cita motivacional del día de hoy

"Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?" - Frida Khalo.

Proverbios chinos: el de hoy

"No coloques la olla a calentar si el ciervo aún corre en el bosque".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48