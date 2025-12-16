Entusiasmo festivo vs. cansancio de fin de año: votá vos con cuál te identificás

Las celebraciones de diciembre despiertan emociones contrapuestas: mientras para algunos representan un momento de alegría, encuentros y rituales compartidos, para otros llegan acompañadas de cansancio , saturación y necesidad de pausa tras un año intenso. Entre el festejo y el agotamiento, las fiestas exponen uno de los contrastes emocionales más marcados del calendario.

Diciembre suele presentarse como un mes de cierre, balance y celebración. Las luces, los brindis, las reuniones y las tradiciones de fin de año conviven, sin embargo, con jornadas extensas, compromisos acumulados y una sensación generalizada de cansancio. En ese cruce de estímulos y emociones aparece un versus cada vez más visible: el entusiasmo festivo frente al agotamiento de fin de año.

Para una parte de la población, las fiestas representan una pausa emocional positiva. Son días asociados al reencuentro con familiares y amigos, a rituales que se repiten año tras año y a un clima simbólico que invita a la celebración. La decoración, la música y las comidas típicas funcionan como disparadores de recuerdos y expectativas, generando un clima de alegría anticipada.

Este entusiasmo suele estar ligado a la idea de cierre de ciclo. La llegada de Navidad y Año Nuevo marca un antes y un después, un punto de inflexión que habilita el descanso próximo, las vacaciones o la posibilidad de proyectar nuevos comienzos. En ese marco, las celebraciones funcionan como una recompensa emocional tras meses de esfuerzo.

Sin embargo, esa vivencia no es universal. Para muchas personas, diciembre concentra una sobrecarga significativa: cierres laborales, balances económicos, compromisos sociales consecutivos y exigencias organizativas que se suman al desgaste acumulado del año. Lejos de vivirse como una pausa, las fiestas pueden intensificar la sensación de agotamiento.

El cansancio de fin de año

El cansancio de fin de año no es solo físico. También es mental y emocional. La necesidad de cumplir con expectativas sociales -organizar encuentros, comprar regalos, asistir a reuniones- puede generar estrés, especialmente cuando se combina con limitaciones económicas o falta de tiempo. En estos casos, el clima festivo actúa más como presión que como estímulo positivo.

Desde una mirada social, este contraste refleja una tensión contemporánea: la coexistencia entre el mandato de celebrar y la realidad de un ritmo de vida acelerado. Mientras el imaginario colectivo asocia las fiestas con alegría y unión, la experiencia cotidiana de muchas personas incluye fatiga, irritabilidad y deseo de desconexión.

A esta dualidad se suma otro factor clave: las emociones no son estáticas ni excluyentes. Entusiasmo y cansancio pueden convivir. Es posible disfrutar de ciertos momentos -un brindis, una cena, un reencuentro- y, al mismo tiempo, sentir la necesidad de descanso y silencio. Las fiestas, en ese sentido, amplifican estados emocionales preexistentes más que crear sentimientos completamente nuevos.

En los últimos años, además, comenzaron a observarse cambios en la forma de transitar diciembre. Algunas personas optan por celebraciones más pequeñas, reducen compromisos o redefinen rituales con el objetivo de priorizar el bienestar. Otras mantienen las tradiciones, pero con una organización más flexible y menos exigente.

¿Hay una forma correcta de vivir las Fiestas?

Este escenario pone en evidencia que no existe una única manera “correcta” de vivir las fiestas. El entusiasmo festivo y el cansancio de fin de año no son posturas opuestas, sino extremos de un mismo proceso de cierre anual. Identificarse con uno u otro depende de factores personales, laborales, emocionales y contextuales.

En ese marco, el versus se instala como una pregunta abierta: ¿las fiestas funcionan como un impulso emocional positivo o como el último esfuerzo antes del descanso? La respuesta no es uniforme y, probablemente, cambie de un año a otro.

Por eso, más que imponer un clima único, diciembre invita a reconocer la diversidad de experiencias. Celebrar cuando hay energía, descansar cuando el cuerpo y la mente lo piden y habilitar ambas vivencias como parte legítima del fin de año.