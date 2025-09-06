Ensalada tibia de berenjenas asadas: la receta simple más rica
Aprendé a preparar una ensalada tibia con berenjenas asadas y un toque mediterráneo con esta receta paso a paso.
Las ensaladas no siempre son hojas verdes con aderezo. Esta receta lleva berenjena asada, yogur especiado y el dulzor ácido de los granos de granada. Es un plato que tiene una estética colorida y sofisticada al mismo tiempo, pero que se prepara con pocos ingredientes. Así que animate y ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 2 personas):
-
2 berenjenas medianas
3 cdas de aceite de oliva extra virgen
1 yogur natural sin azúcar
1 diente de ajo rallado
½ cdita de comino en polvo
½ cdita de pimentón ahumado
Sal y pimienta negra recién molida
½ granada (sólo los granos)
1 puñado de hojas de menta fresca
Te Podría Interesar
Paso a paso de la receta:
-
Precalentar el horno a 200 °C.
Cortar las berenjenas en rodajas gruesas de 1,5 cm, disponerlas en una placa y pincelarlas con aceite de oliva. Salar y llevar al horno por 25 minutos, hasta que estén doradas y tiernas.
Mientras tanto, mezclar en un bowl el yogur con el ajo rallado, el comino, el pimentón, sal y pimienta. Dejar reposar en la heladera para que se integren los sabores.
Retirar las berenjenas del horno y disponerlas tibias en un plato amplio.
Colocar cucharadas del yogur especiado por encima, distribuir los granos de granada y terminar con hojas de menta fresca.
Servir inmediatamente, con un buen pan tostado si se quiere complementar. ¡Y listo!