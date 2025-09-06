Presenta:

Estilo

|

Receta

Ensalada tibia de berenjenas asadas: la receta simple más rica

Aprendé a preparar una ensalada tibia con berenjenas asadas y un toque mediterráneo con esta receta paso a paso.

MDZ Estilo

La ensalada tibia más chic.

La ensalada tibia más chic.

Las ensaladas no siempre son hojas verdes con aderezo. Esta receta lleva berenjena asada, yogur especiado y el dulzor ácido de los granos de granada. Es un plato que tiene una estética colorida y sofisticada al mismo tiempo, pero que se prepara con pocos ingredientes. Así que animate y ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 2 personas):

  • 2 berenjenas medianas

  • 3 cdas de aceite de oliva extra virgen

  • 1 yogur natural sin azúcar

  • 1 diente de ajo rallado

  • ½ cdita de comino en polvo

  • ½ cdita de pimentón ahumado

  • Sal y pimienta negra recién molida

  • ½ granada (sólo los granos)

  • 1 puñado de hojas de menta fresca

Te Podría Interesar

berenjenas-al-horno-773x516
Berenjenas, yogur y granada: la ensalada con aire gourmet para sorprender.

Berenjenas, yogur y granada: la ensalada con aire gourmet para sorprender.

Paso a paso de la receta:

  1. Precalentar el horno a 200 °C.

  2. Cortar las berenjenas en rodajas gruesas de 1,5 cm, disponerlas en una placa y pincelarlas con aceite de oliva. Salar y llevar al horno por 25 minutos, hasta que estén doradas y tiernas.

  3. Mientras tanto, mezclar en un bowl el yogur con el ajo rallado, el comino, el pimentón, sal y pimienta. Dejar reposar en la heladera para que se integren los sabores.

  4. Retirar las berenjenas del horno y disponerlas tibias en un plato amplio.

  5. Colocar cucharadas del yogur especiado por encima, distribuir los granos de granada y terminar con hojas de menta fresca.

  6. Servir inmediatamente, con un buen pan tostado si se quiere complementar. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas