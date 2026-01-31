El vestido lavanda de Jennifer López que conquistó las redes

Jennifer López se sumó al universo Bridgerton con un look de ensueño. No te pierdas las fotos en la nota.

El fenómeno Bridgerton trascendió la pantalla y Jennifer López fue una de las figuras que mejor interpretó esta estética. En el marco del estreno de la cuarta temporada de la serie, la artista realizó una sesión de fotos que rápidamente se volvió viral.

La cantante posó ante la lente del fotógrafo John Russo con un vestido color lavanda pálido construido a partir de pliegues de tul. El diseño recreó flores tridimensionales, similares a peonías u hortensias a punto de florecer, logrando un efecto etéreo y sofisticado que remitió de inmediato al universo Bridgerton.

El estilismo se completó con aros colgantes con brillantes, un peinado recogido con volumen y un maquillaje sutil y glam en tonos neutros.

La sesión se desarrolló en un salón que evocó la época de la Regencia, con sillones majestuosos, jarrones con flores, libros antiguos y una chimenea encendida. En el pie de su posteo, Jennifer López escribió: “¿Quién más está emocionado por Bridgerton esta noche? Sé que yo lo estoy.”