El truco definitivo para limpiar calzado blanco sin gastar

Paso a paso del truco de limpieza:

Mezclá un poquito de bicarbonato (una cucharadita) con vinagre blanco gota a gota hasta formar una pasta ligera (no tiene que quedar pastosa). Usá un cepillo de dientes viejo para aplicarla directamente sobre las manchas o la suela, cubriendo con movimientos circulares. Después esperá un minuto y se limpiá con un paño húmedo. Para terminar, dejá secar al sol suave, no directo, para que no amarillee.