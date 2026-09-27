El secreto de Jennifer López para una figura tonificada a los 57 años

Jennifer López apareció en Santa Mónica con una figura tonificada que dejó a todos sus seguidores boquiabiertos. Mirá las fotos y conocé su rutina.

La actriz y cantante Jennifer López, de 57 años, fue vista en Santa Mónica mientras se trasladaba hacia su gimnasio. Para la ocasión, la artista lució un catsuit entallado en color chocolate con gafas de sol y un bolso.

Consultada en diversas oportunidades sobre el secreto detrás de su figura tonificada, Jennifer insiste en una fórmula simple: alimentarse bien, entrenar y no abandonar. Así lo repite cada vez que le preguntan, y ese mensaje resume su filosofía de vida, marcada por hábitos saludables y una personalidad decidida que no negocia con su bienestar.

El conjunto elegido para acudir al gym incluyó un enterizo ceñido en marrón oscuro, un tono que la estrella ha lucido en múltiples apariciones y que se mantiene vigente. Completó la propuesta con unas zapatillas deportivas, medias blancas, lentes de sol y una cartera de cadenas a juego con el resto del look.

Su preparador personal, Dodd Romero, indicó que Jennifer López entrena al menos tres veces por semana. A esa rutina se suma el Método Tracy Anderson, que combina el cardio con baile, trabajo en colchoneta y fuerza mediante bandas elásticas y pesas livianas.

Respecto a su entrenamiento, la propia Jennifer detalló: “Levanto pesas. Ahora hago mucho ejercicio con pesas porque a medida que envejecemos perdemos masa muscular. Necesitamos fortalecer los músculos para mantener una apariencia juvenil”. También confesó que casi nunca falta a sus sesiones: “A veces trabajo hasta muy tarde la noche anterior y pienso ‘¡Uf, hoy no puedo hacerlo!’ Pero me digo a mí misma ‘¡Hazlo. Sólo es una hora!’. Se trata de convencerte a ti misma de no ser una vaga”.