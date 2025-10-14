El ránking de los lugares más insólitos donde las personas tienen sexo

El sexo tiene su propio mapa de aventuras. Aunque la cama sigue siendo el escenario clásico, cada vez más personas eligen lugares poco convencionales para encender la pasión. Según diversos sondeos internacionales y estudios sobre hábitos sexuales, la búsqueda de adrenalina, la curiosidad y el morbo de ser descubiertos están detrás de esta tendencia que no conoce límites ni direcciones.

En el ranking de los lugares más insólitos -y, para algunos, más excitantes- hay verdaderas joyas de la creatividad humana.

A medio camino entre lo romántico y lo adolescente, el auto sigue liderando las estadísticas. Puede ser en un descampado, frente a un mirador o en un estacionamiento, pero siempre con ese toque de “peligro” que acelera algo más que el motor.

Las largas horas laborales, los encuentros furtivos en la fotocopiadora o el ascensor vacío con la adrenalina al máximo. No sorprende que este escenario ocupe el segundo lugar. La fantasía del “prohibido” sigue viva.

El rumor de las olas, la arena y el cuerpo salado: una postal de verano que se repite en cada encuesta. Eso sí, la realidad suele ser menos idílica de lo que parece: entre la incomodidad y los curiosos, no todos logran el final feliz.

4. El probador de un comercio

Sí, las cámaras de seguridad existen, pero parece que el deseo no entiende de advertencias. Según un estudio de una app de citas, este es uno de los lugares preferidos por las parejas jóvenes que buscan “hacer algo distinto”.

5. En la naturaleza

Bosques, montañas, viñedos o parques: la conexión con lo salvaje también tiene su versión literal. La sensación de libertad y el contacto con el aire libre despiertan algo primitivo que pocos quieren reprimir.

Aunque cada pareja tiene su propio ranking personal, los expertos en sexualidad coinciden en que lo importante no es el lugar, sino el consenso, la seguridad y la complicidad.