El pueblo de Misiones que combina selva, cascadas y tradición
En el corazón de Misiones, un pequeño pueblo sorprende con su compromiso ecológico, su historia singular y paisajes que invitan a la aventura.
En el corazón de Misiones, a unos 90 kilómetros de Posadas, se encuentra Campo Ramón, un pueblo que combina naturaleza exuberante, historia curiosa y un fuerte compromiso con el cuidado ambiental. Con poco más de 12.000 habitantes, esta localidad del departamento Oberá se ha consolidado como un destino atractivo para quienes buscan contacto directo con la vida rural y los paisajes misioneros.
Su nombre tiene un origen singular que remonta a la década de 1930. Según se cuenta, un hombre llamado Ramón poseía un secadero de yerba mate en la zona, que fue incendiado por las autoridades tras descubrir actividades ilegales de adulteración. El terreno quedó convertido en un gran descampado y empezó a ser identificado como “los campos de Ramón”. Con el tiempo, la comunidad creció alrededor de la agricultura y forjó una identidad ligada a la ecología, hasta convertirse en el Primer Municipio Ecológico de la provincia.
Turismo de naturaleza y aventura
Los visitantes encuentran en Campo Ramón un abanico de propuestas para sumergirse en la selva subtropical. Caminatas por senderos naturales, recorridos en bicicleta de montaña y avistaje de aves son actividades habituales para quienes llegan atraídos por el entorno verde. El turismo ecológico y el agrocamping ganaron espacio como experiencias que permiten vivir de cerca la vida rural y sustentable.
Uno de los atractivos más buscados es el Salto Teodoro Cuenca, una cascada de 12 metros que ofrece un paisaje imponente y aguas cristalinas. A esto se suman arroyos escondidos y la posibilidad de conocer la producción de yerba mate en cooperativas locales, donde se transmiten saberes tradicionales que forman parte de la identidad misionera.
Un pueblo que celebra la ecología
La impronta ambiental de Campo Ramón no se limita a la producción agrícola sustentable. El pueblo organiza cada año la Fiesta Provincial de la Ecología, un evento que reúne a la comunidad y pone en valor el respeto por la naturaleza. Esta celebración, junto a las prácticas cotidianas de conservación, refuerza la imagen de un destino que no solo muestra su belleza, sino que también enseña a cuidarla.
Con su vegetación densa, sus historias cargadas de anécdotas y un espíritu comunitario basado en la sustentabilidad, Campo Ramón se presenta como un rincón de Misiones que refleja la esencia de la provincia en estado puro.