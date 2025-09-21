El pueblo de Misiones que combina selva, cascadas y tradición

En el corazón de Misiones, un pequeño pueblo sorprende con su compromiso ecológico, su historia singular y paisajes que invitan a la aventura.

En el corazón de Misiones, a unos 90 kilómetros de Posadas, se encuentra Campo Ramón, un pueblo que combina naturaleza exuberante, historia curiosa y un fuerte compromiso con el cuidado ambiental. Con poco más de 12.000 habitantes, esta localidad del departamento Oberá se ha consolidado como un destino atractivo para quienes buscan contacto directo con la vida rural y los paisajes misioneros.

Su nombre tiene un origen singular que remonta a la década de 1930. Según se cuenta, un hombre llamado Ramón poseía un secadero de yerba mate en la zona, que fue incendiado por las autoridades tras descubrir actividades ilegales de adulteración. El terreno quedó convertido en un gran descampado y empezó a ser identificado como “los campos de Ramón”. Con el tiempo, la comunidad creció alrededor de la agricultura y forjó una identidad ligada a la ecología, hasta convertirse en el Primer Municipio Ecológico de la provincia.

Turismo de naturaleza y aventura Los visitantes encuentran en Campo Ramón un abanico de propuestas para sumergirse en la selva subtropical. Caminatas por senderos naturales, recorridos en bicicleta de montaña y avistaje de aves son actividades habituales para quienes llegan atraídos por el entorno verde. El turismo ecológico y el agrocamping ganaron espacio como experiencias que permiten vivir de cerca la vida rural y sustentable.

image Campo Ramón destaca por sus cascadas. @camporamonturismo

Uno de los atractivos más buscados es el Salto Teodoro Cuenca, una cascada de 12 metros que ofrece un paisaje imponente y aguas cristalinas. A esto se suman arroyos escondidos y la posibilidad de conocer la producción de yerba mate en cooperativas locales, donde se transmiten saberes tradicionales que forman parte de la identidad misionera.